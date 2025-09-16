Carlos Res y Matías Segura quedarán grabados a fuego por ser la pareja que por primera vez en la historia del circuito argentino profesional de padel, lograron ser ganadores del titulo llevado a cabo en un centro comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

La dupla superó 6-4, 3-6, 7-5 a Gabriel Marchesani y Federico Galarza, luego de dos horas y tres minutos de juego, quedándose con los 1000 puntos en disputa.

Del viernes 12 al domingo 14 el estadio armado en el primer piso del Abasto Shopping lució repleto de público. El certamen repartió mas de 6 millones de pesos en premios. La espectacular y llamativa locación para un torneo tiene un solo antecedente, cuando Leonardo Augsburger y Alex Chozas jugaron una exhibición, justamente en el Abasto Shopping en el año 2022.

Argentina Padel Tour es el circuito de padel profesional que se lleva a cabo en toda la República Argentina. Está diseñado para promover y desarrollar la actividad en el país, y ofrece a los jugadores la oportunidad de competir en diferentes torneos a lo largo de la temporada.



