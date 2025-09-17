Ariel Holan no tendrá disponible para los próximos partidos del torneo a Alejo Veliz, aunque no es grave la lesión de hombro que sufrió el goleador canaya en el partido con Boca. Por lo cual para recibir el domingo a Talleres el entrendor deberá hacer cambios en ataque y es muy probable que modifique el mediocampo, respecto a la alineación que viene de igular con el xeneize, para permitir el retorno de Jaminton Campaz.

Veliz sufrió un golpe al inicio del partido del domingo en el hombro derecho que le generó una lesión en la clavícula. Pero el tramiento a realizar para su recuperación es de inmovilización de la zona y no requiere cirugía. De igual forma,Veliz estará sin jugar al menos un mes y su vuelta dependerá de la evolución que muestre dado que se trata de una lesión muy dolorosa y podría estar más de seis semanas sin jugar.

De esta manera Holan deberá buscar reemplazo para el juego del domingo a las 19 con Talleres en el Gigante y Enzo Copetti es el candidato a quedarse con el puesto dado que Agustín Módica viene de superar una lesión muscular y no está en plenitud física. En el medicampo, en tanto, el técnico de Central es probable que realice variantes, en su caso para devolverle la titularidad de Jaminton Campaz. Gaspar Duarte es el apuntado para dejar el equipo y en menor medida Santiago López. Aunque estas variantes el entrenador las empezará a ensayar mañana, en el primer entrenamiento de fútbol de la semana.

Por otra parte, la dirigencia ayer repudió las banderas de agravio al técnico de Newell's, Cristian Fabbiani, que colgó la hincha el domingo y se comprometió a que no se repita.