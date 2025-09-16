Cayó preso el último acusado por el homicidio de Silvia Lepez, ocurrido en febrero de este año en el límite de Munro y Carapachay, en Vicente López, en medio de un intento de robo de su vehículo. El sospechoso fue detenido en la estación de tren de la localidad bonaerense de Pilar.

El detenido es Omar Maximiliano Vera, un hombre de 43 años. Su detención sucedió luego de una intensa búsqueda e investigaciones sobre su perfil. De esta forma pudieron dar con el acusado este lunes en la estación ferroviaria ubicada en Pilar Fortez y La Rioja.

Según los informes policiales, este acusado era el único que quedaba libre de la banda delictiva señalada como culpable por el asesinato. Por este motivo la investigación sobre su paradero se había reforzado en las últimas semanas mediante la intervención de la UFI de Vicente López, liderada por el fiscal Gastón Larramendi, y el Juzgado Nº1 de Garantías de San Isidro.

La causa en la que se enmarca la investigación tiene la carátula de "homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en un lugar poblado y en banda".

El homicidio

Silvia Lepez, una mujer de 55 años, fue asesinada el miércoles 26 de febrero de 2025 por un disparo a la cabeza. La víctima se encontraba circulando en una camioneta Chevrolet Tracker junto con su marido cuando fueron asaltados por dos ladrones que pretendían robarle su vehículo.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los forcejeos, el intento de arranque del marido para escapar del robo y el disparo fatal que terminó con la vida de Lepez en el acto. Producto del asesinato, los delincuentes no pudieron quedarse con el vehículo y se fugaron por las calles Porchia y Misiones, donde robaron una camioneta Ford Territory blanca para escaparse hacia el partido de San Martín. Además, la maniobra delictiva era apoyada por otro automóvil, un Toyota Corolla blanco que también se dirigió hacia el mismo municipio donde fueron encontrados ambos vehículos tras los hechos.

Luego del ataque, el marido de Lepez, José Alcaraz, manejó hasta un destacamento de la Patrulla Policial que estaba a una cuadra del hecho. La policía le abrió paso hasta la Clínica Independencia, donde intentaron reanimarla pero no pudieron salvarle la vida.

Los otros detenidos

El presunto autor del disparo, Elian Emmanuel Montiel Torino, fue detenido el viernes 28 de febrero a pocas horas del homicidio. En su primera declaración como detenido, el hombre de 30 años dijo que "jamás robé nada ni mataría a nadie". Sin embargo fueron las mismas filmaciones de la cámara de seguridad las que utilizó la la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López para detenerlo.

El primer detenido se desligó del hecho diciendo que durante el crimen estuvo en su casa y salió a pasear en bicicleta. Luego cenó con su hermana y se juntó con un amigo, que le dio una remera que usaba al ser detenido y a quien implicó en el caso: lo ubicó manejando el vehículo con el que se escaparon los delincuentes, lo mencionó con nombre y apellido y develó su dirección.

El segundo detenido, señalado por el primero, fue Rodolfo Monje, de 43 años, que fue capturado cerca de su domicilio en José León Suárez, en el partido de San Martín. Su detención ocurrió a mediados de marzo tras las declaraciones de Montiel Torino.



