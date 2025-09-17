El Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó la detención del exjefe y del exsubjefe de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a 4 años y 8 meses de prisión que les fue impuesta el 7 de marzo de 2022 por haber intentado contrabandear un camión cargado de insumos sanitarios y otra mercadería hacia Bolivia en abril de 2020, en medio de la pandemia de covid-19 y con la frontera cerrada.

El rechazo a los recursos de las defensas ante el máximo tribunal fue comunicado el 20 de agosto pasado y al día siguiente se concretaron las detenciones, informó ayer el Ministerio Público Fiscal federal. Desde entonces, los exjefes permanecen alojados en el Escuadrón de La Quiaca de la Gendarmería Nacional, a la espera de su traslado al Complejo Penitenciario Federal NOA III, en la ciudad de General Güemes, en Salta.

Bejarano y Cano fueron condenados como coautores del delito de "contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa".

La condena fue impuesta a instancia del fiscal federal Federico Zurueta, de la Unidad Fiscal federal de Jujuy. También fueron condenadas otras cuatro personas en calidad de cómplices: los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita, recibieron 4 años y 3 meses de prisión como coautores del mismo delito que los policías, y Eduardo Laime, chofer del camión, fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, como partícipe necesario.

El caso juzgado ocurrió el 22 de abril del 2020, cuando Laime y los hermanos Saiquita fueron detenidos alrededor de las 3 de la madrugada por personal del Escuadrón 21 de La Quiaca, que interceptó un camión cargado con mercadería e insumos sanitarios que se dirigía a Bolivia con las luces apagadas.

El procedimiento se registró en el paraje Ojo de Agua, zona de paso obligado para el cruce al vecino país. Llamó la atención de los gendarmes que el camión Mercedes Benz 710 llevaba por delante y, a modo de coche puntero, el móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, en el que viajaban los jefes principales y Fabián Saiquita.

A 500 metros de traspasar la frontera el convoy fue detenido. Se constató que el camión llevaba mercadería por un valor superior a 840 mil pesos. Gran parte de la carga eran insumos sanitarios para la prevención del coronavirus. La valuación del rodado, en tanto, se estimó entonces en más de 900 mil pesos.

Los detenidos fueron llevados a juicio en 2021 ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy. En aquel debate, el fiscal Zurueta resaltó, entre otros argumentos, que al momento del hecho estaban vigentes medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia de covid-19, entre ellas el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el cierre de las fronteras internacionales.

En esa instancia el tribunal absolvió por el beneficio de la duda a los dos ex jefes policiales y a los hermanos Saiquita, y dispuso la absolución de Laime.

El fisca impugnó el fallo por considerarlo arbitrario y carente de motivación suficiente. En noviembre de ese año la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró por mayoría la responsabilidad penal de los seis acusados. La defensa apeló nuevamente y la Sala III de Casación confirmó la decisión mayoritaria de sus pares.

Luego de esa resolución, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, retomó el debate, avanzó con el juicio de determinación de pena y ya en marzo de 2022 condenó a los seis acusados. La defensa de los exjefes policiales interpuso un recurso extraordinario directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue rechazado. El posterior recurso de queja fue desestimado el 14 de agosto pasado, con lo que la sentencia quedó firme y fueron detenidos el 21 de agosto.