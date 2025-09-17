La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, denunció que el Gobierno destinó a un "fondo de inversión" del Banco Nación lo que el centro de salud pediátrica más grande de América latina recauda de prestaciones a obras sociales y prepagas .

La denuncia surge de un pedido informe a la Comisión de Salud del Congreso sobre la auditoría de los bienes que gestiona el Consejo de Administración del Garrahan y Lezana lo calificó como "escándalo". La secretaria general de APyT aseguró, en diálogo con la agencia NA, que todos los empleados del Garrahan están "conmocionados" con la situación.

"Se están guardando 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35 por ciento de las prácticas que se realizan en nuestro hospital", denunció Lezana.

Y agregó, en la previa de la sesión del Congreso sobre el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica: "En lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de Caputo".

Según la información revelada por la Comisión de Salud del Congreso sobre el balance del hospital, durante todo el 2024 el dinero recaudado fue dirigido al Fondo de Inversión Carlos Pellegini, que pertenece a Banco Nación: "Los funcionarios que nos dicen ‘que no hay plata y que somos ñoquis’, ya no pueden esconder que esta plata existe", denunció la secretaria general de APyT.

La dirigente gremial informó que le solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa del Garrahan, Mariel Sánchez, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero "tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores de salud de manera retroactiva".

