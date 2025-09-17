Con la evolución del consumo de contenido digital, cada nueva temporada se convierte en un evento crucial para las plataformas de streaming. Este septiembre, Prime Video demuestra su fuerza con una lista de lanzamientos que incluyen desde intensos dramas familiares e intrigantes documentales hasta nuevas temporadas de series ya establecidas. Desde el debut de Robin Wright como creadora hasta el personal análisis de Nacho Vigalondo sobre el videojuego español, Amazon ofrece una variedad que busca satisfacer a un público diverso. A continuación, detallamos lo más esperado del mes, sus historias y los contextos que las rodean.

El debut de Robin Wright como creadora con La novia

La esperada serie La novia marca el debut de Robin Wright como creadora, transportando al espectador a una historia donde el drama familiar, la obsesión y el control maternal son el eje central. Basada en la novela del mismo nombre de Michelle Frances, La novia sigue los pasos de Laura, una mujer que lo tiene todo hasta que la llegada de Cherry, la novia de su hijo, amenaza con destruir su realidad idílica. Este estreno inminente del 10 de septiembre promete desafiar las ideas preconcebidas sobre las relaciones familiares, con Wright no solo en la dirección, sino también interpretando a Laura, explorando en profundidad su psicología.

Tribute: una mirada personal a la historia del videojuego español

Por otro lado, el 11 de septiembre será el turno del documental Tribute, una obra que se aparta de los cánones convencionales del género para ofrecer una mirada sincera y personal al desarrollo de los videojuegos en España. Con la visión del director español Nacho Vigalondo, el documental reúne relatos de jugadores, desarrolladores y streamers, conectando sus percepciones desde los años 80 hasta la actualidad. En colaboración con Rubén Ajau, el proyecto no solo destaca los cambios y avances tecnológicos, sino que también captura la evolución cultural y su significativo impacto social. Tribute estará disponible en Prime Video, ofreciendo tanto a expertos como a recién llegados una perspectiva fresca y reflexiva de la industria.

Gen V y su expansión del universo de superhéroes

Los seguidores del universo de The Boys estarán de enhorabuena con la segunda temporada de Gen V. Programada para estrenarse el 17 de septiembre, los tres primeros episodios estarán disponibles de inmediato, con los siguientes capítulos lanzados semanalmente. Esta nueva temporada mantiene el sello distintivo de sus creadores Evan Goldberg y Eric Kripke: una crítica incisiva a las figuras de poder en el mundo contemporáneo. La trama sigue a su grupo principal de personajes en una realidad donde los superhéroes son más humanos y falibles de lo esperado. El fallecimiento de Chance Perdomo, quien interpretaba a Andre Anderson, ha dejado una huella notable, pero lejos de reemplazarlo, la serie rinde homenaje a su interpretación.

Los lujos y secretos de Hotel Costiera

Por otra parte, Hotel Costiera nos introduce a un universo lleno de lujos y secretos escondidos en la costa italiana. La serie creada por Adam Bernstein ofrece un intrigante mosaico de drama, acción y comedia. El exmarine Daniel De Luca, interpretado por Jesse Williams, se convierte en el centro de esta narrativa, al verse inmerso en una investigación sobre la desaparición de la hija del dueño del hotel donde trabaja. Con un ambiente rico y vibrante en el que nada es lo que parece, Hotel Costiera promete captar la atención del público a partir del 24 de septiembre a través de su compleja trama y ambientaciones evocadoras.

