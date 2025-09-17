En una nueva jornada de revés legislativo para el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados revirtió este miércoles los vetos del presidente para ratificar la ley de financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica, conocida también como Ley Garrahan.
Cómo votó cada diputado el veto a la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario
Así votó cada diputado el rechazo al veto de la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud
- 181 afirmativos
- 60 negativos
- 1 abstención
Así voto cada diputado el rechazo al veto de la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente
- 174 afirmativos
- 67 negativos
- 2 abstenciones