En una nueva jornada de revés legislativo para el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados revirtió este miércoles los vetos del presidente para ratificar la ley de financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica, conocida también como Ley Garrahan.

Cómo votó cada diputado el veto a la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario

Así votó cada diputado el rechazo al veto de la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud

  • 181 afirmativos
  • 60 negativos
  • 1 abstención
Así voto cada diputado el rechazo al veto de la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente

  • 174 afirmativos
  • 67 negativos
  • 2 abstenciones
