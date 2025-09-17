Luego de que la oposición volviera a asestarle una dura derrota al Gobierno al rechazar con amplías mayorías los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al nuevo revés legislativo del oficialismo vía "X".

"Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública", publicó la titular del PJ en sus redes sociales.

Asimismo, se pudo observar a la exmandataria celebrar minutos después de conocerse los resultados de las votaciones en la Cámara baja desde el balcón de su departamento donde cumple prisión domiciliaria en el barrio de Constitución, ante la algarabía de los estudiantes que se convocaron en la puerta de San José 1111.

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluyeron este miércoles en las inmediaciones del Congreso en la Marcha Federal, que había sido convocada para acompañar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Presidente. Diversos grupos convocados confluyeron desde la zona del Congreso hasta el departamento en el que la exmandataria cumple su condena por la causa Vialidad.



La emergencia del Hospital Garrahan se aprobó con 181 votos a favor, 60 negativos y una abstención, mientras que se insistió con la ley de financiamiento universitario con 175 apoyos, 67 rechazos y dos abstenciones.

La doble derrota parlamentaria significa un duro mazazo para el gobierno de Milei, que ha perdido apoyos en el Congreso para sostener los vetos y además viene de la derrota aplastante en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre. Esto, sumado a la incertidumbre económica por la deriva del plan de Luis Caputo, se agrega al clima de desconcierto que vive el oficialismo, en medio de acusaciones de corrupción, cuando falta poco más de un mes para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.