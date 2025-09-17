En el segundo trimestre del año la economía se contrajo 0,1 por ciento respecto al trimestre anterior e interrumpió así una tendencia de tres períodos consecutivos de crecimiento, según los datos oficiales de Indec. Todos los componentes de la demanda agregada, con excepción del gasto público, retrocedieron en el período analizado lo cual da cuenta de un deterioro generalizado por el lado del gasto privado. También las importaciones se retrajeron acompañando el parate en la actividad. En la comparación interanual, el PIB aumentó 6,3 por ciento, una cifra influenciada por la baja base de comparación vigente durante toda la primera mitad de 2024.

La estimación preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2025 mostró una caída del 0,1 por ciento desestacionalizado respecto al trimestre anterior. Así se confirma la tendencia al estancamiento que otras mediciones de Indec –como el EMAE y la producción industrial- venían anticipando. Se interrumpió la tendencia al crecimiento que venían reflejando las estadísticas desde el segundo semestre del año anterior. Puntualmente el PIB pasó de crecer 3,6 por ciento desestacionalizado en el tercer trimestre de 2024, a 2,2 por ciento en el cuarto y 0,9 por ciento en el primer trimestre de este año.

En esta comparación con respecto al primer trimestre de 2025, las importaciones descendieron 3,3 por ciento, acompañando la desaceleración en la actividad. El desempeño de las importaciones contrasta contra el crecimiento promedio del 13 por ciento trimestral que venía mostrando en los tres períodos anteriores de la mano de la política de apreciación cambiaria sostenida por el Gobierno y la desregulación comercial.

En tanto, el consumo privado registró una variación negativa de 1,1 por ciento desestacionalizado en el segundo trimestre del año, que contrasta también con los tres trimestres de crecimiento anteriores: 5,1 por ciento en el tercero de 2024, 3,5 por ciento en el cuarto de dicho año y 2,7 por ciento en el primero de 2025.

Por el lado del consumo público tuvo un incremento de 1,1 por ciento en el período analizado, mientras las exportaciones disminuyeron 2,2 por ciento contra el trimestre anterior. Por su parte, la formación bruta de capital fijo —es decir la inversión tanto privada como pública— experimentó una caída de 0,5 por ciento, que da cuenta de un desplome respecto de los trimestres anteriores. En el tercer trimestre de 2024 creció 11,5 por ciento desestacionalizado, un 11,1 por ciento en el cuarto trimestre y 8,9 por ciento en el primero de este año.

Así —con excepción del gasto público— todos los componentes de la oferta y la demanda agregada se contrajeron en el segundo trimestre, lo cual es una muestra contundente de que llegó la hora del estancamiento. Si bien, técnicamente, la economía entra en recesión con dos trimestres consecutivos a la baja: algo que podrían mostrar las estadísticas en el tercer trimestre del año.

Efecto estadístico

En la comparación interanual, contra igual período de 2024, el PIB marcó un aumento del 6,3 por ciento en el segundo trimestre de 2025 que se explica por la baja base de comparación vigente durante toda la primera mitad del año anterior. Este efecto estadístico es el que recojen también las proyecciones oficiales y de organismos internacionales a la hora de anticipar la evolución de la economía al cierre de 2025.

De acuerdo a las proyecciones del FMI, la economía argentina crecerá un 5,5 por ciento en 2025, una cifra que ratificó recientemente y que representa un rebote luego de la recesión de 2024 (menos 1,72 por ciento). Esta proyección se ubica por encima del promedio regional y sitúa a Argentina entre las economías con mayor crecimiento a nivel mundial para este año. En tanto, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la mediana de las consultoras privadas y casas de estudio anticipan un 4,4 por ciento de crecimiento en 2025. Mientras que la estimación incluída en el Presupuesto 2026 es apenas una décima inferior al cálculo del FMI para este año, pero para 2026 anticipa una desaceleración del crecimiento a 4,5 por ciento anual, cifra que fue cuestionada por varios analistas por excesivamente optimista.

De acuerdo a los datos de Indec, la evolución macroeconómica en el segundo trimestre de 2025 determinó un aumento de 12,2 por ciento en la oferta global, medida a precios constantes, con respecto al mismo período del año anterior, debido a un crecimiento de 6,3 por ciento del PIB y a la variación de 38,3 por ciento en las importaciones de bienes y servicios reales.

Por el lado de la demanda global se registró un incremento de 32,1 por ciento en la formación bruta de capital fijo, un aumento en las exportaciones de bienes y servicios reales de 3,3 por ciento, el consumo privado creció 9,9 por ciento y el consumo público tuvo una variación positiva de 0,6 por ciento.

A nivel sectorial, los sectores que impulsaron el crecimiento en la comparación interanual fueron: el comercio (10,3 por ciento), la industria (6,9 por ciento), la intermediación financiera (26,7 por ciento) y la agricultura (4,8 por ciento).