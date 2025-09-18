La eliminación de Newell’s de Copa Argentina, con otra actuación inaceptable para los hinchas, con equipo perdido en cancha, sin ambición y menos aún reacción, obliga al presidente Ignacio Astore a dar explicaciones. La continuidad de Cristian Fabbiani se le hará insostenible a la directiva. Astore hace más de cuatro años que es el presidente del club y el fútbol rojinegro no dejó nunca de degradarse, no solo por peder todos los clásicos sino por no lograr asumir ningún protagonismo en el fútbol argentino. La lepra hoy está en la máxima categoría solo porque hay 30 equipos en Primera. Y Astore hace más de un año que no entrega explicaciones a la situación crítica a la que llevó al club. Belgrano será el próximo rival de la lepra en el torneo Clausura. Se enfrentarán en Córdoba el lunes a las 21.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.