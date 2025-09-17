La mudanza de la localía de la Selección Nacional a La Plata va tomando cada vez más forma. Este miércoles fue presentado el "masterplan" de obras para el Estadio Único Diego Armando Maradona durante una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA en la que participaron Claudio Tapia, Axel Kicillof, Juan Román Riquelme y Julio Alak, entre otros.

“Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el masterplan para el Estadio Unico. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país", expresó el presidente de la AFA de acuerdo a lo publicado en el sitio oficial de la Asociación.

La presentación del denominado "masterplan" fue con un video en el cual se mencionaron cuatro etapas: "campo de juego", "techo", "iluminación" e "infraestructuras interiores y conectividad".

De acuerdo a lo planeado, se espera que el estadio esté en óptimas condiciones ya en marzo del año que viene.

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires declaró: “Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses y para que las cosas pasen es importante que se sumen fuerzas. Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El Estadio Unico es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo. Y aprovecho también para agradecerle al presidente por el gran presente del fútbol argentino y poder habernos dejado a nosotros como dirigentes parte de esto".