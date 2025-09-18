Un día, hace de esto unos 20 años, Walter Saavedra y Rodolfo Raviolo fueron a Pergamino a cubrir un partido de Colón con Douglas Haig, para una radio santafesina. No tenían acreditaciones, ni cabina, ni nada. Pero la competencia con otra radio era muy grande y había que transmitir. Entonces, Walter se subió a un poste de luz, a un costado de la cancha, se ató con el cinturón a ese palo y desde ahí relató el partido que, abajo, Raviolo comentaba a partir de lo que iba contando su compañero. Desde el palo mayor, a la manera de Rodrigo de Triana, aquel que le cantó "tierra" a Cristóbal Colón, relató 90 minuto. Así de apasionado por su trabajo era.

Otro día, cuando River se fue al descenso, Walter lloró de tristeza. Era hincha de Boca, Walter, pero sabía de la pena de su hijo Facundo, fana de River. Y lloró por él. Así de sensible, empático y buen tipo era.

Un gran relator, creador de sensaciones artísticas en cada partido. "Un volcán era", dice apenado el "Polaco" Eduardo Caimi.

"Yo leo en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies", decía con ese tono poético que traía reminiscencias de Osvaldo Ardizzone, de Héctor Negro, de Homero Manzi, gente a la que admiraba.

"Relatar un partido de fútbol mirando el monitor del televisor en el estudio de la radio, es como un karaoke a las dos de la mañana, ponele, en un bar de mala muerte. Uno se cree que canta, pero en realidad está haciendo la mímica", escribió en su muro de Facebook el 14 de julio de este año. Hacía mucho que sentía eso y le pesaba que no lo convocaran para relatar desde la cancha, como debe ser. Mucho le pesaba. Demasiado, tal vez.

Su última aparición pública había sido el 28 de noviembre del año pasado en la Ex Esma, en una especie de "misa maradoniana", junto al músico Carlos Flores Romano, otro amigo entrañable. Poemas, reflexiones, canciones en su estilo incomparable.

En la madrugada de ayer, maldito cáncer, en el Hospital Vicente López, donde estaba internado y donde había recibido hasta último momento el amor de su esposa y sus tres hijos, se murió (se nos murió) Walter Saavedra.

Relator, escriba, poeta, periodista, tímido, creativo, generoso, hombre con conciencia de clase, amigo incondicional.

