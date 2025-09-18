La diputada nacional Gisela Marziotta celebró el rechazo logrado en la Cámara baja a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Afirmó que el mandatario pasó "de León a Gatopardo" porque "prometió cambiar todo para finalmente no cambiar nada".

Marziotta analizó que el Gobierno pasó de la "paliza electoral" en la provincia de Buenos Aires a una "paliza parlamentaria" en el Congreso. "Es la 'paliza' de una sociedad que se empieza a hartar del 'león' que hasta ayer gritaba contra la casta", expresó.

Y continuó: "El 'león' que devino en gatopardo. Que prometió cambiar todo para finalmente no cambiar nada".

Por último, la diputada aseguró que "en octubre las urnas derrotarán definitivamente este proyecto de entrega, miseria planificada y exclusión".