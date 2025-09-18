Una convocatoria a movilizarse en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner a la dirección San José 1111 del barrio porteño de Constitución --donde la expresidenta cumple 100 días de la polémica condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos--, comenzó a hacerse viral este jueves en las redes sociales. La consigna "Cristina Libre" es la que engloba a la iniciativa militante propuesta para este sábado desde las 15.

La propuesta fue desarrollada desde la cuenta de Instagram "Argentina con Cristina", y se empezó a replicar rápidamente entre seguidores de la exmandataria, condenada el 10 de junio por la Corte Suprema en el marco de la "Causa Vialidad" a seis años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta durante su gestión presidencial.

Convocan a una movilización para exigir la libertad para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. (Imagen: redes sociales)





Las manifestaciones de apoyo y de resistencia militante hacia la dirigente peronista no cesaron desde el fallo judicial en su contra y se hicieron más recurrentes e intensas en las últimas semanas.

La titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, pese el encierro, participa activamente del escenario político con mensajes de voz, publicaciones online, y encuentros concedidos por la Justicia con diferentes figuras del acto político nacional e internacional. Además, cada semana, cientos de simpatizantes de la exmandataria se concentran en la esquina de su residencia porteña para expresarle su apoyo y el repudio a la técnica de Lawfare utilizada por los poderes legislativos y judiciales.

El caso más reciente se vio este miércoles, cuando minutos después de que la Cámara de Diputados tumbara los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, cientos de miles de manifestantes que habían participado de la Marcha Federal en las inmediaciones del Congreso fueron caminando hasta San José 1111 para compartir la euforia con Fernández de Kirchner, quien salió al balcón de su casa a saludar y celebrar la victoria del pueblo.

Pasadas las seis de la tarde, la expresidenta se mostró feliz y emocionada ante la multitud, compuesta por agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, que acudió a abrazarla simbólicamente: los saludó a todos con los brazos abiertos, cantó el himno y la marcha peronista, y bailó y sonrió con el tumulto de gente que decidió cerrar con ella la jornada.

Momentos después, el máximo cuadro político del peronismo se refirió en su cuenta de X al nuevo revés legislativo del oficialismo: "Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública".