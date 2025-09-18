El viernes 19 de septiembre a las 19h, en Puan 480 (CABA), tendrá lugar el festival de rock “De Regreso a Octubre” en las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), la facultad más anticapitalista del país con la participación de reconocidas bandas como “La perra que los parió” y “Wuhan”, de la famosa rapera Alika (integrante de “Actitud María Marta”).

Este evento será el lanzamiento de campaña de Manuela Castañeira - dirigente nacional del Nuevo MAS, y de su candidatura a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires. La socióloga y trabajadora nodocente de la UNSAM presentará en este festival las listas nacionales del Nuevo MAS, que están integradas por trabajadores, repartidores, jubilades, estudiantes y referentes del movimiento de mujeres, LGBTTINB y los DDHH, que en la campaña pondrán el centro en las necesidades de las mayorías sociales.

Estarán acompañando a Manuela Castañeira en su lanzamiento los candidatos a Diputados Nacionales por CABA Federico Winokur - maestro de primaria y organizador del Campamento Anticapitalista, y Violeta Alonso - Secretaria de Lucha por el Presupuesto del CEFyL-UBA y referente de la juventud anticapitalista del ¡Ya Basta!

También estarán presentes el referente bonaerense Juan Cruz Ramat y el candidato a Senador Nacional por CABA Héctor “Chino” Heberling - dirigente de Jubiladxs Anticapitalistas.

El festival “De regreso a Octubre” cuenta además en su line-up con “Los púber”, y bandas emergentes de estudiantes y nodocentes como “Los negros matapacos”, “Insurgencia permanente”, entre otras.

Ante esto, Manuela Castañeira - dirigente nacional del Nuevo MAS, declaró: “Con este lanzamiento en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA queremos visibilizar la lucha por la defensa de la Universidad Pública atacada por el gobierno de Milei, que viene de una fuerte derrota electoral y de una paliza en diputados, pero que sigue con su ofensiva oscurantista y reaccionaria, mientras que las direcciones peronistas no ofrecen una alternativa de país y la CGT deja pasar todos los ataques. Además hay una realidad que conozco bien porque soy nodocente en la UNSAM y que vamos a poner en centro de la escena en el festival y a lo largo de toda la campaña: la miseria salarial en la educación y en todos los sectores”.

Castañeira agregó: “Por eso queremos lanzar esta campaña anticapitalista por un salario mínimo de 2 millones de pesos, con una lista llena de trabajadores y estudiantes. Queremos llegar al Congreso para hacer un escándalo nacional por un salario de 2 millones para poder vivir y para renovar a la izquierda”.