Cines
200% LOBO
Animación. Dir: Alexs Stadermann. ATP
Showcase. Cas: 13.50 h
AMOR Y CINE
Documental. Dir: Victoria Carreras. ATP
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 14.00*, 21.30 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.15, 20.20 h
Las Tipas. Cas: 17.00, 19.10 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.45, 20.00, 22.30 h (*solo sáb y dom)
DAVID GILMOUR LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS
Película-concierto. SAM 13 años
Hoyts. Dom, 22.00 h
Showcase. Dom, 19.30 h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 14.40 h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 14.00*, 17.00 h; 2D Cas: 15.00*, 19.15, 22.30 h; 2D Sub: 16.00, 18.15, 21.30 h
Hoyts. 2D.DBOX Cas: 15.20 h; 2D Cas: 15.20 h; DBOX.2D Sub: 18.40, 22.00 h; 2D Sub: 18.20, 22.00 h. Sáb y dom, 2D.DBOX y 2D Cas: 15.00 h; 2D.DBOX y 2D Sub: 18.30, 22.00 h
Las Tipas. Sub: 15.00 h
Nuevo Monumental. Cas 14.10, 15.20, 18.30, h; Sub: 17.20, 20.30 h
Showcase. Cas: 12.10*, 15.20, 17.00, 18.35, 21.50 h; Sub: 12.45*, 16.00, 19.10, 22.20 h (*solo sáb y dom)
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 19.50, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.2D Cas: 20.00, 22.50 h; 2D Cas: 14.00*, 16.10, 19.00, 22.30 h; Sub: 16.50, 19.40 h
Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30 h; 2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 h; 2D Sub: 19.20 h; Sáb y dom: DBOX.2D: 15.00, 18.00, 21.00 h; 2D Cas: 15.00, 18.00, 21.00, 22.20 h. Sub: 19.20 h.
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 18.10, 21.00 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 16.50, 19.10, 22.00 h; 2D.4D Sub: 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas 15.00, 17.50, 19.10, 20.40, 21.45 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.10, 16.50, 19.05, 19.45, 22.00, 22.35 h; Sub: 12.55*, 13.40, 15.50, 16.30, 18.45, 19.25, 21.40**, 22.15 h (*solo sáb y dom) (**excepto mié)
EL CUADRO ROBADO
Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
EL GRAN VIAJE DE TU VIDA
Con Margot Robbie, Colin Farrell. Dir: Kogonada. ATP c/Ley
Cines del Centro. Sub: 17.40, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 18.30, 22.00 h
Hoyts. Cas: 17.45, 22.45 h
Las Tipas. Cas: 20.00; Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Sub: 21.15h
Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.25, 19.30, 22.25 h (solo dom, 19.35 h)
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. Sub: 19.30 h
FARE CINEMA: AGUA Y AZÚCAR: CARLO DI PALMA, LOS COLORES DE LA VIDA
Biopic. Documental. Dir: Fariborz Kamkari. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas:22.15 h
Hoyts. Cas: 14.50*, 15.10, 17.20, 19.40 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.00, 16.30, 18.50, 21.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.00, 19.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 12.40*,14.10, 15.00, 16.40**, 17.20, 19.40, 20.15***, 22.10, 22.30 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb) (***excepto mar)
HOT MILK
Con Emma Mackey, Fiona Shaw. Dir: Rebecca Lenkiewicz. SAM 13 años
Cine Lumière. Mañana, 20.00 h
LA LUZ QUE IMAGINAMOS
Con Kani, Divya Prabha. Dir: Payal Kapadia. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 19.40 h
LA MUJER DE LA FILA
Con Natalia Oreiro, Amparo Noguera. Dir: Benjamín Ávila. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h
Showcase. Cas: 19.20 h
LA NOVICIA REBELDE
ATP. 60 aniversario
Showcase. Sáb, 16.25 h; mar, 19.00 h
LA TIENDITA DEL HORROR
Dir: Roger Corman. SAM 16 años
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
LAS ALAS DE BIRRI
Miniserie. ATP
Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h
LO QUE NOS QUEDA POR CONTAR
Con Mirta Busnelli, Julián Calviño. Dir: Fernando Rubio. SAM 13 años
Cine El Cairo. Mañana, 20.30 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Las Tipas: 3D Cas: 21.40 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.10 h
NOISE: SONIDOS DEL MÁS ALLÁ
Con Lee Sun-bin, Ryu Kyung-Soo. Dir: Kim Soo-jin. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h
Showcase. Cas: 21.45; Sub: 20.30* h (*excepto jue y vie)
PAPÁ X DOS
Con Benjamín Vicuña, Celeste Cid. Dir: Hernán Guerschuny. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h
Cinépolis. Cas: 14.50*, 17.15, 19.40, 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.40, 20.10, 22.40 h. Sáb y dom: 14.30, 17.00, 19.30 h
Las Tipas. Cas: 14.50, 19.20, 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.45, 21.00 h
Showcase. Cas: 14.30, 16.55, 19.15, 21.55 h
PROFESOR LAZHAR
Con Mohamed Fellag, Sophie Nélisse. Dir: Philippe Falardeu. SAM 13 años
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Las Tipas. Cas: 17.40 h
Showcase. Cas: 12.15*, 14.40, 17.05, 19.35 h (*solo sáb y dom)
SUERTE DE PINOS
Documental. Dir: Lorena Muñoz. SAM 13 años
Cine El Cairo. Mañana, 18.00 h; dom, 20.30 h
TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE
Con Dave Franco, Alison Brie. Dir: Michael Shanks. SAM 16 años
Showcase. Cas: 14.35 h; Sub: 22.35 h
TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA
Animación. Dir: Filip Pošivač. ATP
Cine Lumière. Mañana, 18.00 h
TOY STORY (30 AÑOS)
Animación. Dir: John Lasseter. ATP
Hoyts. Cas: 15.10, 17.15 h. Sáb y dom: 15.00 y 17.10 h
Las Tipas. 4D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.10 h
Showcase. Cas: 12.10*, 14.05, 16.05, 18.00** h (*solo sáb y dom) (**excepto mié)
UNA VELADA CON DUA LIPA
Película musical. Dir: Paul Dugdale. SAM 13
Cinépolis. Sub: Hoy, 22.00 h
Hoyts. Hoy, 22.00 h
Showcase. Hoy, 21.00 h
Música
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
The Kavanaghs presenta "Back to the 90´s". Dom, a las 20.30 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Juan Rodó, en concierto. El fantasma de la ópera. Hoy, a las 21 h; mañana, a las 21.30 h; dom 21, a las 20.30 h
El principio del fin. Musical. Vie 3 de oct, a las 21 h
Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Laura Dimonti en vivo. La semifinalista del programa "La voz argentina" se presenta acompañada por los músicos Marcelo Chelo Arce (guitarras), Martín Grassi (piano), David Cesar (bajo), Rulo Robiatti (percusión) y Ricardo Negro Bonoris (batería). Hoy, a las 21 h
Concierto de Melipal. Presenta "Resistir Cantando". Mañana, a las 21 h.
Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Vie 3 de oct, a las 21.30 h
C. C. PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
La Mare. Patio primavera. Música en vivo con DJ Mafer Weber, Dafne Usorach y la participación especial de La Mare, una de las principales voces de la música española. Vie 19 de sept, a las 20 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Litto Nebbia celebra 50 años de Melopea. Vie 26 de sept, 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Hoy, a las 21 h (Gran Salón)
Carmina Burana. Hoy, a las 21 h (Teatro)
Noelia Sinkunas cuarteto. Hoy, a las 21 h (Petit Salón)
Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Mañana, 21 h. (Petit Salón)
Perro fantasma. Mañana, a las 21 h (Terraza)
Liliana Herrero y Susy Shock. Vie 26 de sept, a las 21h
METROPOLITANO
Junín 501
Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h
PUERTA NARANJA
San Luis 744
Ojo al Piojo con los sábados. La murga rosarina Ojo al Piojo presenta un ciclo que combina música en vivo y humor. (Entradas: 3415553238). Mañana y vie 26 de oct, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Vale con Bigote. La chispa, el desparpajo y ese equilibrio entre la alegría y el sarcasmo con que abordan la convivencia y la modernidad de las situaciones cotidianas de cualquier pareja. Jue 25 de sept, a las 21.30 h
CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Astronautas. Año 2618, Sudamérica ha consolidado su supremacía y se lanza a la aventura espacial. Vie 26 de sept, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Cuando Frank conoció a Carlitos. Según cuenta la leyenda, en 1934 Gardel estaba actuando en la NBC de New York cuando se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al «gran barítono rioplatense», que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años. Dir: Natalia del Castillo. Dom 21 de sept, a las 20 h
La viuda alegre. Franz Lehár. Una rica viuda se ve envuelta en un plan para casarse con un reconocido militar. Sin embargo, su relación se complica por malentendidos y juegos de seducción. Dom 19, jue 23 y sáb 25 de oct, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Un padre, militar del ejército argentino de la época de la Conquista del desierto, se traslada con su mujer y sus tres hijas a las tierras del exterminio patagónico. Los dom de sept, a las 20 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Hilda Fest Vol. 2. Un homenaje docente conducido por la Maestra Hilda. Música, sketchs de humor y sorteos. Con Carla Laneri y dirección de Cristian Albornoz y Gabriel Paez. Dom 21 de sept, a las 20 h
Muerde. Thriller casi policial con Luciano Cáceres. Dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Sáb 27 de sept, 21.30 h
LA ESCALERA
9 de Julio 324
Asuntos ocultos. Un misterio familiar. Una herencia. Un pasado que no descansa. El tablero está listo… Los dom de sept, a las 20 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
Encontrarte sin querer encontrarte. Es el año 2020, Pablo y Marisol se encontraron y necesitan conocerse. Deciden pasar juntos el aislamiento por Covid. Dramaturgia y dir: Mecha Nuñez. Sáb 27 de sept, a las 21 h
Remake. Carlos, un hombre obsesionado con la televisión, secuestra a Marcelo, el presidente de un canal, para reclamarle que solucione aspectos que considera imperdonables sobre la programación. Y sobre algunas cosas más. Dir: Sergio Luccione. Los dom de sept, a las 20 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Cenizas en las manos. Dos sepultureros viven y trabajan al borde de una fosa de donde sale una mujer que llegó viva a su propio entierro. Dir: Fran Alonso. Los jue de sept, a las 20.30 h
OTA. Teatro para bebés 2. Para bebés de 0 a 3 años. Dir: Carla Rodríguez. Mañana, a las 16 h
Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer l’ América. Dir: Rody Bertol. Los vie de sept, a las 21 h
Presidente Schreber. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre la realidad y sus delirios. Dramaturgia y dir: Hugo Cardozo. Los sáb de sept, a las 21 h
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de sept, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Fabricio Ballarini. El amor nos mueve, nos llena de alegría… pero también de celos, obsesiones y tristezas. ¿Por qué complicamos algo tan natural? Basado en su libro “No sos vos, soy yo”. Mañana, a las 21 h
MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Karak. Obra que articula música, teatro y danza, y desarrolla una historia siguiendo un guión con personajes y una trama que presentan un diverso repertorio de ideas y conceptos. Dir: Manuel Noste. Vie 26 de sept, a las 21 h
SALA AMIGOS DEL ARTE
3 de Febrero 755
Barrio tesis. En una esquina cualquiera del Conurbano, tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. Sáb 27 de sept, a las 21 h
SALA TANDAVA
9 de Julio 754
El último artífice. 𝖣𝗂𝗋𝗂𝗀𝗂𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝖱𝗈𝖻𝖾𝗋𝗍𝗈 𝖫𝖺𝗍𝗍𝗎𝖼𝖺. U𝗇 𝖺𝗇𝖼𝗂𝖺𝗇𝗈 𝗁𝖾𝗆𝗂𝗉𝗅é𝗃𝗂𝖼𝗈 𝖽𝖾𝖼𝗂𝖽𝖾 𝖾𝗑𝗂𝗆𝗂𝗋𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝗎 𝗅𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾 𝗌𝗂𝗍𝗎𝖺𝖼𝗂ó𝗇. Los vie del sept, a las 21 h
Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h
Las rudas. Cada monólogo pone en escena una mirada íntima, rebelde y honesta sobre temas que atraviesan las vidas de las mujeres. Dir: 𝖬𝖺𝗋í𝖺 𝖵𝗂𝖼𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺 𝖹𝖺𝗆𝗈𝗋𝖺 𝖣𝗈𝖿𝖿𝗂. Dom 21 de sept, a las 20 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Todo terminará para Navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Texto, dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Los vie de sept, a las 21 h
Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h