El diputado nacional Esteban Paulón anunció que "ante las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento de la ley de Emergencia en discapacidad presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público" y abuso de autoridad contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos "y otras autoridades".

El legislador socialista lo comunicó a través de la red social X. La denuncia la realizó junto con la diputada socialista Mónica Fein. Además de Milei y Francos, también están alcanzados la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y el director del Registro Oficial, y por tanto responsable del Boletín Oficial, Walter González.

En la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, Paulón recordó que el pasado 20 de agosto se votó en Diputados la Ley de Financiamiento de las Pensiones No Contributivas, luego aprobada en el Senado y vetada por Milei. El 4 de septiembre se confirmó el rechazo al veto presidencial en la Cámara Alta, "en el marco de la declaración de emergencia pública sobre esta materia y con duración hasta el 31 de diciembre del año 2026".

Sin embargo, desde entonces no se publicó en el Boletín Oficial, por lo cual no ha entrado en vigencia. Paulón basó su denuncia en el hecho de que el Gobierno había hecho saber que promulgaría la norma.

Para los denunciantes, se violaron el artículo 248 del Código Penal y los artículos 83 y 100 de la Constitución Nacional. "Con la angustia de las familias no se juega!", remató el diputado.