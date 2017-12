Diego Latorre

“Ser futbolista es un hábito de vida. Uno vive para el fútbol desde que se levanta. Ser futbolista es un trabajo de dedicación exclusiva. El que tenga una vida displicente, pagará las consecuencias con su carrera”.

Walter Ervitti

“Dentro de la cancha no tengo que fingir nada. No tengo nada que esconder. Jugando al fútbol soy honesto y me siento verdadero”.

Agustín Pichot



“Yo rompí con algunas cosas en Argentina, no por rebelde, sino por estar en un momento de quiebre histórico, de una forma conservadora y amateur del rugby”

Gomito Gómez

“Antes, vos llegabas al vestuario y había un diario para leer y se conversaba de eso. Ahora no, del teléfono ves todo y cambiaron las formas. Los chicos no charlan, no se comunican”.

Federico Molinari

En el deporte, cuando hacés cosas diferentes te miran de reojo”.



Látigo Coggi

“El éxito es ganar, disfrutar, hacer guita para perderla. Es algo pasajero. La gloria, en cambio, es para toda la vida”.

Lautaro Acosta

La plata sirve para llenar determinadas comodidades y listo. Obvio que me gusta vestirme bien o tener un lindo auto y una casa, pero juntar por juntar... ¿Para qué? ¿Para salvar a mis hijos y a mis nietos? Mirá que tal vez salvando a alguien lo estás perjudicando y lo volvés un inútil. Ojalá que mis hijos y mis nietos aprendan a ganarse lo suyo”.

Daniel Bilos: El principal problema de las inferiores son los padres”.

Pepe Sanchez

“El exceso de pensamiento muchas veces se puede volver contraproducente. Te paraliza exagerar lo racional. Yo fui un jugador muy pensante, pero hoy les digo a los chicos que jueguen con la intuición y con la emoción, porque la razón gasta mucha energía”.

Damián Akerman

“El sacrificio no es una boludez; por ahí se subestima lo que se resigna para llegar. Yo a los 14 años me fui de mi casa, de un pueblito chico a una ciudad”.

Fernando Belasteguín

“Jugar al pádel es lo que hago, no lo que soy. Creo que a los deportistas se nos magnifica mucho”.

Eduardo Sacheri

“El fútbol es un juego. Tener un juego que te acompañe toda la vida es un privilegio. Pobre del que no juegue a algo. Y el fútbol es mi juego”.

Lisandro Magallán

“Estudio Derecho para abstraerme. Tener algo distinto, en un ambiente diferente al fútbol, me hace bien; sino esto es muy absorbente y te consume las 24 horas del día. Más aún en un club como Boca”.

Marcelo Gallardo

A mí me gusta jugar de una manera y siempre admiré a los jugadores creativos, a los habilidosos, a los talentosos. Esto no es lirismo, es simplemente sentirte identificado con la manera con la que uno vive el fútbol.

Mariano Mastromarino

“No hay más maratonistas por una razón económica. Depende mucho del apoyo del Enard, de la Secretaría de Deporte de la Nación y de los sponsors privados”.

Gustavo Fernández:

“Me siento conforme y satisfecho con mi vida y no necesito demasiado más. Trato de valorar lo que tengo y la vida que llevo sin ponerme a pensar si está bien o mal, si soy de una u otra forma, o si genera o no consciencia en los demás”.

Fernando Belluschi

“Cuando jugabas en el campito y te pegaban una patada no te quejabas, te levantabas y seguías jugando. Los grandes jugadores como Messi siguen jugando con el amateurismo a flor de piel. Es una manera de vivir el fútbol”.