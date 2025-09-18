Más allá del tono moderado que eligió para la presentación del Presupuesto 2026, Javier Milei volvió a pasar la motosierra por la provincia de Buenos Aires. Entre los recortes más profundos, aflora un nuevo intento de quitar el beneficio por zonas frías para más de 3 millones de usuarios de gas en todo el país. De ellos, la mitad vive en los 90 municipios bonaerenses que pierden el acceso este derecho. A la cabeza de los perjudicados están Mar del Plata y Bahía Blanca que, paradójicamente, se pintaron de violeta en la última elección.

En General Pueyrredón, partido que engloba a los marplatenses, la cantidad de familias que perderán el descuento que va desde el 30 al 50 por ciento sobre la tarifa, supera las 260 mil. Y en Bahía Blanca, son 120 mil los usuarios residenciales alcanzados por la Ley 27.637, sancionada en 2021 por impulso de Máximo Kirchner.

Entre los bahienses, más de la mitad pagan la mitad de la factura. Por eso, Alejandro Dichiara, el exintendente de Monte Hermoso que encabezó la nómina de diputados por la Sexta sección para Fuerza Patria, hizo un recuento de los golpes de Milei a Bahía Blanca al también quitarle la mitad de los fondos asignados para su reconstrucción tras el último temporal.

“Con una crueldad que indigna, quieren quitar un derecho que permite a nuestros hogares calefaccionarse sin que la boleta de gas se vuelva impagable en pleno invierno”, publicó en X. Y, en paralelo, hizo un llamado para que el 26 de octubre se le ponga un “freno en las urnas” por la necesidad de más diputados nacionales. Precisamente, en la nómina que encabeza Jorge Taiana está Luis Calderaro, Jefe de Gabinete del municipio que comanda Federico Susbielles.

Por el lado de Mar del Plata, el diputado provincial y ex intendente de la ciudad, Gustavo Pulti, fue a fondo. Presentó un proyecto de repudio en la Cámara de Diputados bonaerense durante la última sesión. Y, en diálogo con Buenos Aires/12, el legislador señala que la iniciativa del gobierno nacional es propia de la contradicción discursiva de La Libertad Avanza: “Dijeron que iban a terminar de privilegios y terminan con una enorme cantidad de beneficios”.

Bajo esta premisa, no se olvida de Guillermo Montenegro. El actual mandamás marplatense, ungido del PRO y devenido en libertario, recientemente encabezó la boleta de LLA en la quinta sección y ganó por un par de puntos. Para Pulti, el intendente “pidió el voto para dejar Mar del Plata y cuando logra el voto, además de dejarla, convalida política que atenta contra sus vecinos”.

Sin embargo, el ahora senador mileísta intentó frenar esta medida. No ahora, sino cuando aún integraba la escudería macrista. Sucede que, a principio de 2024 y bajo la destructiva Ley Bases, Milei intentó derogar la ampliación del Régimen de Zonas Frías. En enero del año pasado, Montenegro publicó en sus redes su rechazo a la medida y aseguró que iba a “trabajar para explicarle a cada autoridad y a cada legislador el riesgo enorme que tendría aprobar este proyecto”.

En esta ocasión, optó por el silencio. Mismo silencio que eligió Fernanda Astorino, intendenta libertaria de Capitán Sarmiento, distrito que también perderá los descuentos para sus habitantes. Si bien cada cálculo depende de la empresa proveedora, el consumo y la categoría del usuario, quien suela pagar una factura de 30 mil pesos pasará a pagar más de 50 mil.

Cabe recordar que Milei no es el único que atentó contra este derecho. En su momento, cuando Mauricio Macri estaba en el sillón de Rivadavia, vetó una norma similar sancionada por el Congreso entre 2017 y 2018.

Si tenés frío, ponete la capa de tu tío

El artículo 72 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado por Milei al Congreso de la Nación plantea la derogación de la Ley 27.637. Esta norma amplió las regiones beneficiadas por el artículo 75 de la Ley 25.565 del año 2002 e incluyó, entre otros, a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires. Se trata de los partidos que integran la cuarta, quinta, sexta y séptima sección electoral, junto con Navarro de la Primera y Cañuelas y Lobos de la Tercera y toda la Segunda a excepción de Zárate. Es decir, el interior bonaerense.

El listado lo integran los mencionados Bahía Blanca y General Pueyrredón, junto a 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzáles Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar y Bragado. También, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Daireaux, Dolores, Exaltación de la Cruz y Florentino Ameghino.

La nómina de municipios beneficiados por ley de Kirchner continúa con aquellos que llevan nombre de generales: Alvarado, Alvear, Arenales, Belgrano, Guido, Madariaga, Lamadrid, Lavalle, Paz, Pinto, Viamonte y Villegas. Se le suman Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea y Olavarría.

El tramo final de distritos que pierden este derecho lo compone Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.

De estos noventa municipios, en 17 ganó La Libertad Avanza a nivel local. También lo hizo en plano seccional en la Quinta y la Sexta, fortaleciendo a la escudería violeta en la Legislatura desde el sureste de la provincia. En Necochea, por ejemplo, donde ganó la lista de concejales de Milei, 33 mil usuarios perderán este subsidio. En Rosales, son cerca de 20 mil, y en Trenque Lauquen poco más de 15 mil.

¿Qué quita Milei?

La norma que busca ser derogada tuvo múltiples autores. Entre ellos, la diputada mandato cumplido y actual concejal de Olavarría por el Frente Renovador, Liliana Schwindt. Precisamente, la localidad cementera fue la elegida en 2021 para lanzar la aplicación de la ley recientemente sancionada.

La ley amplió de 850 mil a casi 4 millones de beneficiarios por zona fría en todo el país. Incluyó provincias como Mendoza, Córdoba y gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde el clima motiva un mayor consumo de gas para calefaccionarse. Tal es el caso de la costa atlántica o distritos que orbitan el interior bonaerense. Los descuentos en la tarifa partían de una base del 30 por ciento para todos, pero podía alcanzar el 50 por ciento si el usuario era jubilado, beneficiario de la AUH o un club de barrio.

Tal como se explicó en aquel momento, el costo de la medida “es nulo”. Según explicó Schwindt en aquel año, el costo lo solventa el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas, que con este proyecto se prorrogó por diez años e incrementó su recaudación al subir del 4,46 al 5,4 por ciento el recargo sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte por cada metro cúbico de 9300 kilocalorías. Ese recargo se incluye en las facturas de gas que se pagan en todo el país.