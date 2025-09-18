La corrida cambiaria que llevó al dólar minorista por arriba de los 1500 pesos desató una tormenta política. Ramiro Marra, ex referente de La Libertad Avanza (LLA), busca revancha en el peor momento del gobierno y lanzó fuertes críticas desde sus redes sociales.

“Dólar a 1500 pesos. Sáquenme el celular porque si tuiteo la mando bien a la mierda”. La frase, que rápidamente se viralizó, refleja la creciente tensión incluso dentro del espacio libertario.

Marra fue desplazado del gobierno tras un enfrentamiento con Karina Milei, aunque mantiene presencia en el debate en las redes sociales.

Las críticas contra el gobierno llegaron desde todos los espacios. El senador y dirigente de la UCR, Martín Lousteau, apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio del debate por el Presupuesto Nacional para el año 2026.

“Le quiero decir a Caputo que, en lugar de tuitear tanto, venga al Congreso. Nunca vino. Que venga a defender un Presupuesto que dice que en 15 meses el dólar va a estar más barato que ahora”, lanzó en tono irónico.

Lousteau cuestionó que el Gobierno esté reteniendo los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos destinados a las provincias para emergencias financieras. “El equilibrio fiscal no puede sostenerse con plata que es de otros”, le disparó