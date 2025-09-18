La cargada de los hinchas de Rosario Central, que el pasado domingo desplegaron banderas para “burlarse” de Cristian Fabbiani, le terminó saliendo cara, ya que el club fue sancionado por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Liga Profesional.

Más allá del pedido de disculpas público, no solo del presidente sino de la entidad en un comunicado, la Liga le comunicó al club que deberá pagar una multa del valor de 500 entradas generales (una suma que ronda los $11.500.000 pesos).

El conjunto auriazul se enfrenta a sanciones para los asistentes en el próximo encuentro como local del domingo 21 de septiembre, frente a Talleres. En el partido ante los cordobeses, los rosarinos no podrán ingresar al estadio con banderas, instrumentos ni tirantes en la bandeja de la Platea Río que da al Paraná, ni en el Sector Popular de la Tribuna Norte donde aparecieron las dos insignias.

A su vez, se advirtió que el evento servirá de testeo para observar el comportamiento de los simpatizantes, dejando así una advertencia de cara a futuros compromisos oficiales de Rosario Central, donde de repetirse las acciones podrían aplicarse sanciones con igual o peor severidad.

“Se constató la exhibición de dos banderas con expresiones de carácter discriminatorio, cuyo contenido resulta agraviante y, además, incita de manera directa a la violencia dentro del espectáculo deportivo”, reza el artículo n° 52 del Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la Liga citado por el club a través de un comunicado oficial, en el que también dio cuenta de una sanción económica equivalente a 500 entradas.

El club presentó la tercera camiseta

En el marco de la segunda mitad del año calendario, Le Coq Sportif y Rosario Central presentan oficialmente la tercera camiseta del Club para la temporada 2025, una prenda que une diseño de vanguardia, calidad técnica y una profunda conexión con los valores históricos de la institución y su gente.

La nueva camiseta alternativa se destaca por su impactante color celeste, una elección cromática audaz que encuentra equilibrio y armonía en los detalles geométricos triangulares en distintas tonalidades de azul y amarillo, presentes en hombros, mangas y parte inferior. Esta composición no solo aporta dinamismo y modernidad, sino que también refleja el espíritu vibrante del club y de su hinchada.

Con esta nueva presentación, Le Coq Sportif y Rosario Central reafirman su compromiso compartido de honrar la historia, vestir con elegancia y proyectar juntos un futuro histórico.