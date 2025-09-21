Un único objetivo funciona como hilo conductor en la trama de Crueldad del macá (publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica): censar al macá tobiano, un ave que parece estar cómoda con su destino de extinción. La novela de Martín Bericat (licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Andrés, donde da clases) fue seleccionada en la convocatoria Tierra Adentro Sur 2025 en Argentina y en 2024 obtuvo una mención del jurado en el premio Todos los tiempos el tiempo.

Un fotógrafo, una bióloga y un voluntario cruzan una meseta santacruceña para llevar a cabo su misión. A partir de ese disparador, la obra se despliega en múltiples direcciones para salvar al ave suicida que, ahora, deberá ser salvada.

Este martes a las 18:30 se presentará la novedad literaria en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal (Costa Rica 4568), con entrada libre y gratuita hasta ocupar la capacidad de la sala. El autor conversará con el escritor Nicolás Hochman y al final habrá un brindis. La charla, además, será transmitida por el canal oficial de YouTube de FCE Argentina.