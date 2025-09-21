Los súper nombres de Rosario Central contra un Talleres súper necesitado. El resultado parecía cantado. Di María, Véliz, Campaz y compañía de un lado contra un elenco cordobés que llevaba nada menos que seis partidos sin convertir. A falta de guiños, Central encontró el 1-0 justo antes del entretiempo y la T se quedó con un hombre menos a falta de 20 minutos. Pero claro, la racha que pesa sobre el Canalla en el Gigante de Arroyito ya va tomando tintes místicos: con el 1 a 1 de este domingo por la noche, llegó a cinco empates en seis partidos.

"Creo que merecimos más. Ellos no venían bien, venían a llevarse algo de acá. Intentamos todo el tiempo querer ganar el partido, pero nos sigue faltando ese poquito. Salimos dormidos en ese momento, siempre, y nos terminan haciendo un gol de mierda, que al final te termina dando un empate porque se meten atrás. Después dicen que nos ayudan", despotricó el propio Di María, muy caliente con propios y extraños, durante una declaración televisiva post encuentro que no contó con imagen y se cortó intempestivamente.

En el partido pasó de todo, excepto un abrazo -al menos público- entre los excompañeros de Selección Argentina, Fideo y Carlos Tevez, DT de Talleres. Hasta se llegó a escuchar un "movete Canalla, movete", minutos después que el venezolano Navarro recibiera su segunda tarjeta amarilla de la noche -la primera fue por bajarle los pantalones a Di María y dejarlo en calzones durante un forcejeo. Esa tarjeta fue la segunda intervención del VAR en la noche, ya que el árbitro Luis Lobo Medina había cobrado penal del venezolano por una falta que resultó ser fuera del área. La primera, un rato antes, cuando el videoarbitraje salvó a Matías Catalán, autor de un grosero gol en contra, por un offside previo.

Para entonces la historia ya estaba 1 a 1. El gol local llegó a los 44 del primer tiempo: centro de Di María de derecha y excelente definición pecho y volea de Véliz dentro del área. El empate visitante, tan elogiado por Fideo, fue a los 48. Linda jugada colectiva con intervención del brasileño Rick -de muy buen ingreso-, y "dormida" defensiva de Coronel, para goce de Valentín Depietri.

Así las cosas, Central araña la clasificación en la Zona B (7º con 12 puntos) y el puesto de Libertadores en la tabla anual. Por su parte, Talleres se mantiene sólo dos unidades por arriba del puesto de descenso anual. En el Clausura, en tanto, tiene por debajo nada más que a Independiente.



