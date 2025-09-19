"Vamos a vender hasta el último dólar para defender el techo de la banda cambiaria". Así lo dijo este jueves por la noche el Ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de una frase que dejó más temor que certezas entre los inversores, entre quienes crece cada vez más la desconfianza en el programa económico, la capacidad del gobierno de contener la corrida cambiaria y garantizar el pago de los bociti
Caputo: "Venderemos hasta el último dólar para defender el techo de la banda cambiaria"
Quién se llevará el último dólar
El ministro de Economía lanzó la proclama por la noche en el canal de streaming que regentea el llamado Gordo Dan, Carajo. Más que confianza, sumó temores. Un jueves negro para el gobierno: trepó el dólar hasta los 1550 pesos, se derrumbaron bonos y acciones y el Banco Central vendiò reservas por 380 millones de dólares
