DOMINGO 21

ETCÉTERA

Posthumania Vuelve un evento que reúne referentes de la cultura y la tecnología para reflexionar sobre la multiplicidad de redes que nos habitan. En su cuarta edición, Posthumania contará con la presencia de diversos especialistas como Diego Fernández Slezak, que dará una charla sobre IA. En la mesa de artistas estarán la escritora Tamara Tenenbaum, el cineasta César González (foto) y el fotógrafo Marcos López. Juntos participarán del debate titulado “Tráfico de influencias: inspiración, plagio y biodrama en el arte del siglo XXI”.

Desde las 12, en Fundación Andreani, Av. Don Pedro de Mendoza 1987. Gratis.

CINE

El imperio En el marco del ciclo Ciencia Ficción En La Casa hoy llega el turno de la comedia dramática El imperio, del francés Bruno Dumont, estrenada en 2024. En la Costa de Ópalo, en el norte de Francia, en un pueblo de pescadores, nace un bebé tan único y peculiar que desata una guerra secreta entre fuerzas extraterrestres del bien y del mal. De este modo, Dumont realiza su propio acercamiento a sagas como Star Wars o Duna desde situaciones absurdas y graciosas. Con Lyna Khoudri, Anamaría Vartolomei y elenco.

A las 19, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Un mundo imaginado En los años ‘80, familias taiwanesas llegaron a Argentina y años después, muchos que se sentían argentinos terminaron en Taiwán. Padres que se van, hijos que regresan, identidades divididas. Marcos Rodríguez captura pequeños mundos de evocaciones, recuerdos, nostalgias, ideas de exilios y de querencias. El enigma de las idas y vueltas se desgrana en entrevistas que revelan la persistencia de relatos asociados que riman entre sí con rara elegancia.

A las 17, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. R. Sáenz Peña 1150. Entrada: $8500.

MÚSICA

Picnic de Canciones Se presentan varias propuestas renovadoras dentro de este ciclo que convoca a la escena indie. Fradi es un artista interdisciplinario que también produce Picnic de Canciones y allí se encuentra con Renzo Montalbano (foto), Mailén Pankonin y Mileva Lorenzi. Habrá una colecta solidaria para la organización social Tierra, Techo, y Trabajo, por lo cual se pide la contribución de alimentos y ropa.

A las 19, en CCQI, Thames 240. A la gorra.

Boom Boom Kid Nekro y su banda ofrecen un concierto a todo dar. El cantor, escritor y dibujante cuenta con más de trescientas canciones grabadas en más de veinte discos, vinilo, cassettes, singles y cds, todos editados por su propio sello Ugly Records. Desde el 2001 está junto al Chelo Vidal y el Pelado Lopez y apoyado en las guitarras de Javi Marta. Boom Boom Kid es hardcore, rock, pop, punk rock, cha cha cha. Una banda difícil de encasillar.

A las 19, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $15000.

LUNES 22

MÚSICA

Juana Molina Este encuentro consiste en la pre-escucha exclusiva del nuevo álbum Doga, el octavo de la carrera de Molina y el primero con nuevas composiciones en ocho años. Compuesto por diez surcos repartidos en cuatro caras de vinilo doble en 45rpm, el arte de tapa a cargo de Alejandro Ros y producido íntegramente por Sonamos –el sello discográfico creado por la artista–, Doga se inscribe de manera automática en ese espacio único de la música popular donde Molina solo es equiparable a sí misma.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $13000.

ARTE

Extragrandes 2 Últimos días para visitar la muestra colectiva con obras de Emilio Reato, Pablo Páez, Francisco Baggiani, Lidia Makaroff, Milagro Torreblanca, Jorge Pietra, Gabriel Sainz, Ricardo Roux y Eugenio Ramírez. En tiempos en que los formatos tienden a achicarse, esta muestra propone lo contrario: desplegar trabajos que se imponen por su escala. Figuración, abstracción y conceptualismo se entrelazan en una exposición dinámica, unida por la apuesta común de hacer arte en dimensiones extraordinarias.

Hasta el 24 de septiembre, de lunes a sábados, de 10,30 a 20, en Galería de

Arte Central Newbery, Jorge Newbery 3599. Gratis.

ETCÉTERA

Entre libros y flores Esta primavera florece una propuesta tan efímera como encantadora. A partir de hoy y durante toda la semana, la librería infantil Te Quiero Regalar Un Libro se convierte también en florería. Entre malezas y raíces del bosque se podrán encontrar ramos de estación que se distinguen por la armonía en sus colores y una forma única de celebrar la belleza de cada flor. La acción busca celebrar el encuentro entre naturaleza y literatura.

De 11 a 18.30, en el puesto 7b de la Galería Güemes, Florida 165. Hasta el viernes 26.

CINE

Gatillero Cris Tapia Marchiori propone un adrenalínico western urbano y contemporáneo ambientado en la Isla Maciel, estrenado este año. No es fácil hacer una buena película de acción en la Argentina, pero Gatillero no es solo un prodigio coreográfico y de puesta en escena, sino también un muy tenso, vertiginoso y potente ejercicio de género que puede ser visto como el John Wick de los bajofondos del conurbano.

A las 18.45, el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

Tesis sobre una domesticación ¿Cómo sería un mundo en el que una travesti, como cualquier otra persona, pudiera llegar a la cima del poder económico y social? ¿Qué conflictos tendría? Javier Van de Couter y Camila Sosa Villada presentan esta película que explora temas como el deseo, la identidad y la familia queer, con una mirada algo futurista. Un verdadero desafío a los discursos homofóbicos y transfóbicos de estos tiempos.

A las 14 y a las 22.30, el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

MARTES 23

MÚSICA

Pipi Piazzolla Excelso baterista y defensor acérrimo del llamado “jazz argentino”, el integrante de Escalandrum Pipi Piazzolla une fuerzas con su trío, que se completa con Damián Fogiel en saxo y Lucio Balduini en guitarra. La propuesta es presentar su álbum Apocalipsis, con composiciones propias, otras de Fogiel y Balduini y una inspirada versión de “Peace” de Ornette Coleman. Luego de sus cuatro discos anteriores, el trío presenta su nuevo trabajo, en el que ofrece una musicalidad inspirada y madura, producto de sus más de diez años de trabajo conjunto.

A las 20.30, en La Fábrica, Fitz Roy 1245. Entrada: $20000.

Lucía Severino Dentro del ciclo Visagë, que va por su tercera edición, se presenta esta compositora, cantante, productora e instrumentista uruguaya. Con sólida formación en música y artes escénicas, su último trabajo es El tiempo en una canción, editado este año, al que se suman tres discos previos. Su propuesta musical fusiona la palabra hablada y cantada con una diversidad de géneros y texturas.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $5000.

Festival Metrópolis Bajo la dirección y curaduría de Jorge Sad-Levi, la programación de este festival que se prolonga hasta el 7 de octubre busca revivir el espíritu de libertad creativa y la amplitud estética de los años '80, promoviendo tanto a nuevas voces como a figuras históricas de la música electroacústica. Esta jornada tendrá a Mario Mary, Carlos Roqué Alsina, Annette Vande Gorne, Cristian Morales Ossio, Miguel Calzón, Carolina Carrizo, Néstor Ciravolo y Miguel Bellusci.

A las 18.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

Josefina Labourt La vigilia de los harapos es la primera exposición institucional de la artista en Argentina. Presenta una selección antológica de sus obras donde conviven la escultura, el relieve, la pintura y el collage. Labourt trabaja con materiales como la resina, toalla, gasas, cáscaras de huevo o cartapesta, entre otros, con los cuales representa cuerpos femeninos que empuja a la vejez, la decrepitud o la deformidad.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados y domingos de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Un final programado Esta exposición propone un recorrido por instalaciones, esculturas y videos generando un tenue paisaje, obra de Celeste Martínez y Marcela González. Las artistas desarrollan desde hace años una práctica colaborativa que cruza arte, ciencia y tecnología para reflexionar sobre los límites entre cuerpo, tecnología y percepción. Proponen una mirada que entiende la tecnología no solo como herramienta, sino como sistema de organización del mundo.

De martes a domingo de 12 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MIÉRCOLES 24

CINE

Jorge Julio López Se estrena el documental López: el hombre que desapareció dos veces de Jorge Leandro Colás. Sobreviviente de la dictadura y testigo clave contra el represor Miguel Etchecolatz, este militante desapareció por segunda vez en 2006. A través de la mirada de su hijo Ruben, la investigación y los testimonios de los protagonistas de la historia, el documental reconstruye un caso que expone las sombras de la impunidad y sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la democracia argentina.

A las 18.30, en el Cine Municipal Select, Calle 50 entre 6 y 7, Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Entrada: desde $2500.

Luz del Desierto Este festival dedicado al cine independiente tiene como objetivo la difusión de las miradas de directores emergentes. Esta tarde se proyectará Soberanos, de Agustín Ortiz Byrne. Buenos Aires, noviembre de 2024. La productora Labhouse rescata del olvido los acontecimientos ocurridos en septiembre de 1966, cuando un grupo de jóvenes decidió llamar la atención sobre los derechos argentinos en torno a la soberanía de las Islas Malvinas desviando un avión y haciéndolo aterrizar allí.

A las 19, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Norma también La figura de Norma Pla, expresión del movimiento de jubilados en la década del '90, se revela hoy con una actualidad inquietante en este documental dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, con investigación a cargo de que recupera su legado y que, con material audiovisual inédito, narra una historia movilizadora, reflexiva y beligerante que dialoga de modo incómodo con nuestro presente.

A las 20.15, en el cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $5400.

MÚSICA

Gastón Massenzio El cantautor platense, integrante del grupo Me Darás Mil Hijos, en su nuevo disco Ucaln se aleja de la canción clásica con estribillo, habitual en sus anteriores trabajos como solista. Álbum conceptual, instrumental y acústico, su bautismo significa "alejado del camino principal", aunque es también un juego de palabras con Hucal, el nombre del pueblo pampeano donde nació su abuela. El disco está atravesado por influencias ligadas a los folklores del mundo, el ambient y el minimalismo.

A las 19, en el Teatro Ciego de Palermo, Jorge Luis Borges 1974. Entrada: desde $17000.

Desilvestre La banda de Alejandro Desilvestre, junto a su banda Los Perros De La Luna, presenta un show que combina rock, canciones y momentos de introspección. El grupo invita al público a sumergirse en un recorrido musical que conecta sus raíces con nuevas búsquedas sonoras. Desilvestre, ex integrante de las bandas Suéter y KGB, lidera este proyecto acompañado por Beno Guelbert, Joaquín Rivero, Gastón Otero y Diego Cruzado.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $11000.

JUEVES 25

MÚSICA

Terra El nuevo EP de esta artista es Fórmula 1, toda una declaración de intenciones en torno al vértigo y la potencia. Junto al productor Cimarrón, Terra es una de las nuevas perlas de la electrónica latina y estrena su nuevo material en un show pensado para el impacto, con pop sin freno. “Ya no tengo miedo, yo miro directo al fuego”, desafía en “Carne”, uno de los dos temas que presenta en esta oportunidad, donde se vale de ritmos midtempo con sonoridades clásicas del reggaetón y un coqueteo con la bachata.

A las 20.30, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $15000.

MÚSICA

Paula Maffía La artista, con más de 25 años de trayectoria entre sus proyectos grupales y solistas, se presenta en el marco del ciclo Noches de Música, que busca realzar la diversidad musical de nuestra cultura a través de la combinación generacional de músicos y compositores de pop, tango, rock y folklore. Maffía presentará canciones de Corazón licántropo, su último disco, y trabajos anteriores.

A las 19.30, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Av. Callao 237. Gratis.

TEATRO

A un paso del tiempo La artista Irene Goldszer estrena su trabajo en donde profundiza su investigación en la fusión de la música y la escena. Este espectáculo está compuesto por piezas musicales y relatos que indagan en torno al tiempo y su relación con lo cercano y lo lejano, las posibilidades de moverse entre lo íntimo y lo público y, con los recorridos que se producen en ese vínculo entre la intimidad y lo ajeno. Con Pablo Potenzoni.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: desde $10000.

ARTE

Carmen Pérez Se inaugura una exposición en homenaje a la artista que vivió su vida como una evidencia del amor y la creatividad. A cuatro años de su partida, la galería la recuerda a través de sus luminosas y potentes obras con la muestra Poética del silencio. Pérez participó de salones nacionales, provinciales y municipales, ferias de arte y diversas exposiciones colectivas desde 1990.

De lunes a viernes de 15 a 19, en Van Riel, Juncal 790. Gratis.

CINE

Una vez un circo La llegada del Circo Estatal Ruso a Argentina en 1966 fue un evento sin precedentes. Por primera vez, artistas soviéticos cruzaron la Cortina de Hierro hacia Latinoamérica. Su arte era insuperable, hasta que en los ‘90, con la perestroika y el colapso soviético, el circo también desapareció. La documentalista Saula Benavente rescata esta historia y a través de diversos testimonios traza una silueta babélica en la que operan maniobras propias de una historia que se escribe siempre con mayúsculas.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

VIERNES 26

CINE

Alice Guy Esta pionera francesa del cine, que en 1896 realizó su primera película llamada El hada de los repollos, es considerada la primera directora de la historia. Sin embargo, falleció en 1964 en total anonimato aunque en 1953 se le había concedido la Legión de Honor. Una serie de cortos de su autoría se podrán ver en el marco del ciclo La Mujer y El Cine. Estarán acompañados por la investigadora Eva Noriega y música en vivo con los teclados de Lorena Mayol y la voz de María Ezquiaga.

A las 18.45, en el Museo de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

El retrato de mi padre Tras presentarse en varios festivales internacionales, se estrena este documental-thriller de Juan Ignacio Fernández Hoppe, que tenía apenas ocho años cuando el cuerpo de su padre fue encontrado en una playa. Su madre, psiquiatra, decidió que la autopsia era innecesaria, a pesar de la sospecha de suicidio. Treinta años después, el cineasta uruguayo intenta averiguar qué pasó, quién fue su padre y cómo llegó su madre a su decisión.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. R. Sáenz Peña 1150. Entrada: $8500.

TEATRO

Diente por diente Se presenta el unipersonal dirigido por Yanina Frankel e interpretado por Valeria Maldonado. Una novia de punta en blanco sufre un golpe de mala suerte el día de su tan ansiado casamiento y ese accidente le dejará una marca inesperada, transformando su sueño en una pesadilla. Pero eso no es todo: una rata gigante se presenta en medio de su fiesta, desencadenando un sin fin de temores.

A las 22.30, en Savia Espacio Cultural, Jufré 127. Entrada: $18000.

Tangos shakespearianos Fabiana Rey presenta un espectáculo que fusiona la poesía de William Shakespeare a través de sus sonetos, con arreglos originales de tango Entre el bosque pájaro, el farol encendido, el alma canta. Con Pablo Cubico en guitarra y Gyomara en violín.

A las 23, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $6000.

Tercer cordón del conurbano Vuelve el espectáculo de Paula Sánchez con Alejandra Robles, Carolina Ghigliazza y Mariano Braganordón. Se trata de una adaptación de Bodas de sangre, de Federico García Lorca. En plena crisis del 2001, mientras la tragedia sucede, en los barrios del conurbano la gente trata de vivir, enamorarse, cuidar a sus hijos y huir por amor. El conurbano como territorio de injusticias, hacinamiento y violencia, dejan al descubierto la sociedad que somos.

A las 20, en el Teatro Beckett, Guardia Vieja 3560. A la gorra.

MÚSICA

Bárbara Becker La artista presentará en vivo su nuevo single, "Vida perfecta", además de repasar en banda completa lo más destacado de su discografía, donde conviven el rock y el pop.

A las 21, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Entrada: desde $10000.

SÁBADO 27

MÚSICA

Richard Coleman El músico y su banda Trans Siberian Express siguen presentando en vivo su nuevo disco El (in)correcto uso de la metáfora, el sexto de su carrera solista. Lejos de cualquier revival, Coleman cita al post-new wave defines de los '70 con maestría y sin nostalgia, rodeado de colaboradores de lujo como Phil Manzanera y una producción quirúrgica que equilibra lo analógico y lo sintético. Así crea postales sonoras donde el amor, la pérdida y lo espectral sonsímbolo de una época contradictoria.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $35000.

Toma Negra El grupo de tango, vals y milonga presenta su nuevo álbum Pateando tachos. Este promete ser un recital íntimo, con música original de raíz porteña. Una experiencia sonora que cruza lo tradicional con lo contemporáneo. Sus integrantes son Lucas Turquie y Esteban Jusid en guitarras, arreglos y composición, Lionel Mortola en Contrabajo. Invitada especial Rocío Baraglia en voz.

A las 19.30, en Naesqui, Charlone 1400. Entrada: $15000.

ETCÉTERA

Cynthia Edul El equipo de investigación de la Colección Histórica del Traje Argentino lleva adelante un espacio de lectura compartida del libro La primera materia, junto con su autora Cynthia Edul. La propuesta invita al encuentro y el diálogo para explorar esta obra, que narra la historia familiar de una empresa textil fundada por inmigrantes sirios en nuestro país.

A las 17, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Muances ¿Qué hace hoy vibrar a la humanidad en el escenario del mundo? ¿Qué anima a las multitudes? ¿El impulso de los cuerpos? ¿El flujo de imágenes? Estos son algunos de los interrogantes del francés Camille Rocailleux, artista polifacético que mezcla la música en vivo, el movimiento de los cuerpos y el poder de las imágenes provenientes de la web para crear Muances, un “poema sinfónico 2.0” que según su creador, “propone un diálogo sin fronteras, una nueva forma de estar en el mundo”. Única función.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $20.500.

Bajo un manto de stars Continúan las funciones de la obra escrita y dirigida por Amelia Pena. La primera escena ingresa al público a un clima íntimo, silencioso, casi lento. Como si estuviera siendo testigo de una conversación entre amigos que discuten cómo montar la obra Bajo un manto de estrellas, del escritor Manuel Puig. Con el correr de la obra y con el ingreso de un tercer personaje, el público presenciará el vínculo de estos compañeros, sus estrategias creativas, sus discusiones estéticas y siempre, su humor.

A las 18.30, en Compás, Calle 39 nº 410 (entre 4 y 3), La Plata. Entrada: $10000.

