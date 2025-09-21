Comfort food

Un shawarma de gírgolas está en la génesis de Funga. “En 2022 vi un video de Jamie Olivier haciendo un shawarma de hongos y pensé: ‘eso es lo que tenemos que hacer’”, cuenta Jazmine, socia junto a Bruno de este restaurante ubicado en una calle tranquila de Colegiales. “Apareció este local, mucho más grande de lo que esperábamos. Ahí decidimos armar una propuesta más completa, con una carta entera dedicada a los hongos”, continúa.

El bello patio con una santa rita florecida y un jazmín, la cocina que se espía por un costado, un salón con mesas y sillas de madera, todo está dispuesto para una cocina simple de sabores amigables, con las setas como protagonistas.

Para arrancar, hay un buen paté de hongos, nueces y vino de tipo oporto, que sale con pan casero a elección (entre focaccia, lafa o crackers de semillas sin gluten) a $10500. Se suma un chipá relleno de hongos acompañado de chutney de ciruela ($9850), unas empanadas de hongos o los siempre bienvenidos quesos de El Abascay, que acá salen junto con manteca de hongos de pino, conserva de hongos, pickles, peras en almíbar y pan a elección ($16950). Dentro de los platos principales, lidera el mencionado shawarma de gírgolas, que sale con pan lafa, hummus, lechuga capuchina, tomate, pickles de cebolla morada y tzatziki ($18750). Un hit es la milanesa de melena de león ($24500), acompañada con ensalada de papas y huevo o con spaghetti cacio e pepe (conviene la ensalada). Hay hongos gratinados, tentadores triangolis de champignon, portobello y ricota con crema de salvia ($19850) y un Mc Lion (como una hamburguesa pero con melena de león) que incluye buenas papas fritas ($24500). Muchos de los productos son orgánicos o agroecológicos, incluyendo ricos vinos desde $19000. Y como dato extra, durante el día, Funga se convierte en Verdín, cafetería de especialidad.

Funga está en Zapiola 1375. Horario de atención: martes a sábados de 20 a 23.30; viernes a domingos de 12 a 15.30. Instagram: @funga.ba.

Destino de rotisería

Gustavo es carpintero. En un momento, armó un proyecto de muebles con una socia utilizando maderas cultivables, en una apuesta a la sustentabilidad. Como quedaba mucha viruta como residuo, empezó a investigar qué hacer con ella. Y así llegó a un curso sobre cultivo de hongos dictado por Pablo Postemsky, científico del Conicet, donde aprendió que esas virutas podían servir como sustrato donde hacer crecer gírgolas. Junto a su pareja Amparo, comenzó entonces una pequeña producción de hongos, con la idea de vendérselos a restaurantes. “Luego empezamos a hacer unas conservas, y armamos Fungaria, un puesto en Sabe La Tierra (un reconocido mercado de productores)”, cuenta. Ese puesto fue ganando visibilidad y constancia. Allí vendían gírgolas frescas, también otros hongos de productores amigos. “No somos gastronómicos, pero sí me considero un nerd al que le gusta aprender. Compré libros, probé recetas y cocciones. Nuestra idea final es convertirnos en una rotisería con opciones veganas y vegetarianas, donde los hongos sean la materia prima principal, trabajándolos con fermentaciones y otras técnicas”, continúa.

Hoy Fungaria sigue en su formato de puesto de feria, siempre presente en las ediciones de Sabe La Tierra, los sábados en Vicente López y los jueves en Tribunales. Allí ofrecen sus empanadas de gírgolas, bien rellenas y sabrosas, a precio imbatible: tres unidades por $6000. Se suman champignones glaseados sobre mil hojas de papa ($6000) y un sándwich de milanesa de gírgola con pan de masamadre (elaborado por otro puestero del mismo mercado), lechuga, tomate, hummus y mayonesa de zanahoria, todo por $9000. En Vicente López, donde cuenta con una estructura más grande, colocan además una parrillita donde preparan unas brochetes de hongo deliciosas. Un proyecto nacido por azar, que hoy busca convertirse en un modo de vida.

Fungaria está los días sábados de 10 a 15 en Sabe La Tierra Vicente López (Av. San Martín 2400). Y los sábados de 11 a 19 en Libertad y Lavalle (CABA).

De ciencia ficción

Hace apenas cinco años, hablar de hongos como melena de león, pearl black, gírgolas doradas y enokis era una extrañeza. Fue ahí, en pandemia, cuando Nicolás Drucaroff se metió en el tema. “Soy fotógrafo, por el aislamiento no podía trabajar, así que me puse a investigar sobre el tema. Empecé a producir hongos, me salían bien, y sin darme cuenta, de pronto estaba vendiendo hongos a los mejores restaurantes, así como kits de consumo a varios clientes”, cuenta Niki. El crecimiento fue rápido: con fotos alucinantes de estos hongos publicadas en su cuenta de Instagram, Funguinista se convirtió en un fenómeno del boca a boca. Se asoció entonces Lucas Kirby, potenciando la venta on line. Más tarde también se sumó Nicolás Kasakoff, y la necesidad de mayor producción los llevó a mudarse a un laboratorio más grande, en la Paternal. “Cada bloque de cultivo de hongos da varias cosechas. Como no tenemos ni el tiempo ni el espacio para esperar, decidimos cosecharlos una única vez y luego regalarlos a quien los quiera. Armamos encuentros donde empezó a venir un montón de gente a buscarlos. Y aprovechamos para invitar chefs amigos que ofrecen platos con hongos a precios muy amigables. Nos convertimos en un restaurante de garage”, dice.

Hoy Funginista tiene varios frentes. Por un lado, la venta de hongos frescos y deshidratados (como el mix gourmet a $10000 los 100 gramos); también de salsas picantes con hongos (como la Chili Umami, $10000), además de varios adaptógenos. Por el otro, dos domingos al mes abren la casa, ponen mesas, arman sorteos, regalan los kits de cultivo y ofrecen platos ricos y a buen precio (este domingo, por ejemplo, habrá “tacos fungueros”). Y por último están las hermosas fotos publicadas, que parecen salidas de un viaje de ciencia ficción.

Funguinista está en Fernando de Montalvo 138. Venta on line en funginista.com. Agenda y horarios en @funginista2.0.