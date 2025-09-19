EN UN CUMPLE ► El mató a un policía motorizado anunció show en Obras para el 20/12, celebrando los 20 años de la publicación del EP que abre su mítica trilogía fundacional, Navidad de reserva (2005), y promete show temático abarcando también Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008) ► La productora Indie Folks también está de festejo, en este caso de 15 años y con un festival aniversario el sábado 27/9 en Casa Futuro, con Ale Cares y los Magos Farciar, Blujaus, Camionero, Fonso y las Paritarias, Hannie Schaft, Lisa Scha, Miedo Puro, Sunlid, Terrores Nocturnos, Theo y Simón, Tomi Lago y Varese ► Y la cantante, compositora y bailarina necochense Memu soltó "Cumpleaños", un track jazzero, delirante y ácido en homenaje a Amy Winehouse, quien el domingo pasado hubiera cumplido 42 años.

ESTAMOS EN OBRAS ►Bullying, salud mental e identidad sexual son los temas de El club de los perfectos, armada y actuada por la compañía adolescente uruguaya Las Ophelias (27 y 28/9 a las 20.30, Teatro Astros). ►Música, lectura y teatro hacen mix en Todos los días que fui feliz, el show de textos y canciones de Manu y Lolità (2/10 a las 19, Teatro Broadway) ► Y el flasherísimo, onírico y de culto Teatro Negro de Praga confirmó gira por 22 ciudades argentinas, incluyendo función en CABA (1/11, Teatro Ópera).

PANTALLAZOS ► En HBO Max estrenó Gatillero, thriller argentino contado en plano secuencia, grabado en Isla Maciel, sobre un sicario recién salido de la cárcel ► Y está en marcha la muestra de cine español Espanoramas, que reúne films ibéricos independientes (hasta el 30/9 en el Teatro San Martín).

PASAME LA DATA ► La muestra de fotoperiodismo World Press Photo reúne 150 imágenes impactantes tomadas por fotógrafos de todo el mundo durante 2024 (20/9 al 12/10, CC Recoleta, gratis) ► Y se viene cita cripto con la ETHCon Argentina, el evento sobre Ethereum, con actividades y charlas con referentes del ecosistema blockchain (18/11, en el marco de las jornadas Devconnect, en La Rural).

LA JODITA ► La fiesta La Mágica cumple 15 años de cumbia y ritmos populares y festeja con shows de La Delio Valdez, Néstor en Bloque, Supermerk2, la Champions Liga, Nico Mattioli y más (27/9, GEBA) ► Las fiestas Corona preparan la inauguración de su temporada de sunsets con sets crepusculares de la turca Carlita, los alemanes Parallelle y el anfitrión Nacho Bolognani (18/10, Ciudad Universitaria) ► Y la Dj norirlandesa Sally C se sumará a la fiesta Missa de octubre (10/10, Teatro Vorterix).

MUCHO TEXTO ► Las andanzas de los Rolling Stones por fuera de la banda inspiran el libro Stones fuera de Stones, de Diego Perri, que lo presentará el viernes 26/9 a las 19 en la Biblioteca Mariano Moreno, Lanús; con set musical de Ariel Málaga.

HACELA SIMPLE ► En septiembre también florecen las canciones, si están en manos de jardineros como Andry Bett + Paula Prieto ("No pidas perdón"), Diosque + Juliana Gattas ("Horizón"), Luz Gaggi ("Avión a Madrid"), G Sony ("Engualichao"), Valen Vargas ("Vos y yo"), Nisi ("Riviera"), No Hay Tal Drama ("Si me miraras diferente..."), Potra ("Nada funciona con vos"), Voiz ("Dance With Me"), Jere ("Estocolmo"), Diego Salvador Gasulla ("Sin señal"), Vientoveloz ("En las horas de soledad"), Tati Díaz Bonilla ("Cerca"), Agus Bernasconi ("Aventura"), Los Pérez García ("Un minuto"), Homogénica + Chechi de Marcos ("Tesoro"), Hana Fox ("Que lo mueva"), La Quimera + Juanse ("Re loca"), Della ("Sori"), Tony Di Marco ("IVA de amor") o Juan X Luqui ("No molestar").





