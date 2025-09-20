La Canción del Barrio es una muestra que invita a un recorrido por la historia del rock local a través de posters, fotos, videos y discos. La apertura contará con la actuación de Los Bardos, banda con una fuerte impronta y energía rosarina: rock, pop y raíz latinoamericana con espíritu colectivo para bailar, cantar y disfrutar música con poesía.

De Los Wild Cats a Los Sucesores de la Bestia, de Pablo El Enterrador a Identikit, el rock de la ciudad es la historia de un sonido en constante evolución. Y es también el relato de cruces, amistades y encuentros. Distribuida en la geografía de nuestros barrios, entre clubes de Echesortu, bares de la zona sur y teatros del centro, la música, nuestra música, tiene una imagen. Fotos, programas de mano, afiches, notas periodísticas y también videoclips, o algún recital filmado por un familiar con una cámara prestada. En esas imágenes, como en una canción, está la historia de nuestra ciudad.

La Canción del Barrio es una propuesta del Galpón 11 que busca recuperar y poner en valor esta historia musical rosarina. El material gráfico incluido en esta muestra pertenece al archivo personal de Sergio Rébori. Además, el itinerario cuenta con archivos audiovisuales cedidos por la Cinemateca de la Municipalidad de Rosario y con cds publicados por la Editorial Municipal de Rosario.

Se podrá visitar sábados, domingos y feriados de 16 a 21 h, con entrada gratuita, hasta el mes de noviembre.