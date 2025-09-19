A una semana del grave accidente vial que sufrió con su moto, el ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue sometido a una intervención torácica, de la que salió sin complicaciones y se encuentra estable. "Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración porque toda la fe, luz y fuerzas llegan", escribió su ex pareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis.

El joven de 22 años había recibido una primera intervención quirúgica tras el accidente, cuando se le extirpó el bazo. La cirugía practicada este viernes fue para realizar una "buena reparación de la parilla costal", explicó Celis. En el accidente, Medina sufrió heridas en el pulmón, en el hígado y varias costillas rotas.

La operación duró entre cuatro y cinco horas y Medina recibió durante la noche y la mañana varias transfusiones de sangre para que estabilizarlo en la previa de la operación. El objetivo de la intervención quirúrgica fue retirar astillas de huesos y colocar implantes en sus ocho costillas rotas.

"Thiago permanece en la Unidad de Terapia Intensiva. ¡Estable! En este momento no requiere drogas para mantener la presión", agregó Celis, también ex participante del reality en donde se conocieron. Hasta el miércoles, Medina estaba siendo tratado con fármacos inotrópicos para controlar la presión sanguínea.

La internación del ex Gran Hermano ocurre en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y para la interveción quirúgica se coordinó con la red provincial de cirugía para contar con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. La nueva intervención quirúrgica fue posible gracias a la evolución del paciente.



