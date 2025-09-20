Ne:RD es el festival de arte digital e interactivo que organiza la Municipalidad de Rosario, con el objetivo de explorar las posibilidades creativas de lo digital, lo electrónico y la inteligencia artificial; junto a propuestas de artistas que exploran el potencial creativo de estas herramientas, creando lenguajes únicos, que permiten interacciones en tiempo real.

Comenzó ayer y continúa con sus actividades hoy y mañana, con entrada libre y gratuita, en tres sedes: Centro de Expresiones Contemporáneas (Paseo de las Artes y el río), Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602) y Feuer (Maipú 555).

Hoy desde las 16, el CEC ofrece una agenda nutrida desde las 16.30, con una charla sobre visuales interactivas generativas, con Sebastián Godoy; a las 17.30: la mesa redonda Odisea 2025: Creación, desarrollo y gestión de Eventos Culturales Electrónicos y Audiovisuales; desde las 19.30, Live A/V con Aldegani (MDP) + Vanesa Massa; Liquen Negro + Hernán Roperto; CLONAN (Molina+Landro). El domingo, el CEC tendrá a las 16 el Taller Escuchar el mundo, con Pablo Reche; a las 17: Taller Creatividad y sensibilidad en la era de la IA, de Sulkian; desde las 18, Live A/V en full dome Planetario Motia (MZA) + Nait Saves (ROS); Dana Cozzi (LAPLATA) + Federico Baronio (ROS).

Hoy y mañana, desde las 16, el CEC invita también a vivir una experiencia de interacción con herramientas electrónicas y digitales, con instalaciones interactivas e inmersivas, a cargo de Sebastián Godoy, Natalia Scuzarello, Javier Casadidio, y Mauro Barreca.