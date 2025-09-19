El Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) abre la convocatoria para una nueva edición de los Encuentros de Formación 2025. Se trata de espacios de capacitación virtual, gratuitos y con cupos limitados, destinados a artistas, técnicos y trabajadoras y trabajadores de la escena bonaerense.

En esta edición se llevarán adelante dos talleres a cargo de referentes de la dramaturgia y la técnica escénica. El primero, “Mandame el raider”, estará coordinado por el técnico escénico Matías Blaiotta y ofrecerá herramientas para la confección de raiders técnicos, un insumo indispensable para producciones y salas. La propuesta busca responder a interrogantes frecuentes de la práctica escénica: ¿cómo realizar un raider?, ¿por dónde empezar?, ¿qué información debe incluir?, ¿cómo elaborar una planta de luces?, ¿qué programas o softwares pueden facilitar su diseño? Las clases se dictarán los martes de 19 a 21hs, del 7 al 28 de octubre. La inscripción estará abierta desde este martes 16 hasta el 30 de septiembre. Quienes deseen participar deberán inscribirse en el enlace disponible en la web del Instituto Cultural.

La segunda propuesta será “La creación en lo inmediato”, un taller intensivo de dramaturgia a cargo de la directora y dramaturga Mariela Asensio. Se desarrollará en cuatro encuentros virtuales y propondrá consignas y disparadores temáticos que incentiven la escritura en tiempo real. Se trata de un espacio lúdico y experimental en el que cada participante podrá explorar su poética personal, deconstruir lo cotidiano para transformarlo en material creativo, e intercambiar lecturas y producciones en un entorno colectivo. Las clases se llevarán a cabo los martes de 19:00 a 21:00, del 4 al 25 de noviembre. La inscripción estará abierta del 7 al 30 de octubre. Quienes deseen participar deberán inscribirse en el siguiente enlace.

“Los encuentros de formación son una oportunidad única para potenciar la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo en el ámbito teatral bonaerense. Apostamos a la capacitación como un modo de seguir fortaleciendo la cultura de nuestra provincia”, destacó Aldana Illán, directora ejecutiva del CPTI.

Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera gratuita a través de un formulario online, disponible en la web del Instituto Cultural. La selección de las y los participantes estará a cargo de cada docente con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los talleres.

