El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó este viernes a un referéndum para consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con eliminar la prohibición que se establece en la Constitución a la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, como la que Estados Unidos tuvo en la ciudad costera de Manta hasta 2009. Lo hizo por medio de un decreto ejecutivo en el que dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) que continúe con el proceso previsto en la Constitución y la ley electoral para llevar a los ciudadanos a las urnas. Se trata de la segunda consulta que el mandatario plantea desde que en noviembre de 2023 tomó las riendas del país.

La cuestión de las bases militares extranjeras forma parte de las siete primeras preguntas que el mandatario envió a la Corte Constitucional para su análisis para un referéndum que, según anunció anteriormente, podría realizarse el próximo 30 de noviembre. Sin embargo el tribunal constitucional rechazó varias de sus propuestas, lo que hizo que el presidente reformulara los interrogantes, aún en análisis, y anunciara su intención de convocar a una Asamblea Constituyente.

La pregunta sobre la instalación de las bases militares fue validada por los jueces el pasado 7 de agosto y el jueves el alto tribunal decidió que podía ser el presidente, por medio de un decreto ejecutivo, el que iniciara con el proceso de convocatoria de referéndum. "Una vez emitido el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral podrá organizar y ejecutar el referéndum de forma conjunta con los procesos electorales y otras consultas populares que resulten de los trámites actualmente en curso ante esta Corte", señala el último dictamen.

El antecedente de Manta

Con esta pregunta, el mandatario busca que los ecuatorianos decidan si se reforma el artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición de que se establezcan bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Entre las justificaciones de Noboa para llevar a cabo esta reforma se encuentra que la situación de seguridad en Ecuador requiere la adopción de diferentes estrategias contra las diversas modalidades de crimen organizado, según se indica en el decreto emitido este viernes.

Entre otras razones, los legisladores oficialistas defienden que durante la operación de la Base de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 por ciento. Sin embargo, la oposición plantea que la reforma constitucional podría dejar abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado. La prohibición se impuso en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017), lo que implicó que Estados Unidos abandonara la base de Manta.

La propuesta de Noboa fue presentada en octubre del año pasado y, tras las elecciones presidenciales donde el gobernante fue reelegido hasta 2029, obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional, que debe ser ratificada mediante un referéndum. En una reciente visita oficial a Quito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la administración del presidente Donald Trump está abierta a evaluar la reinstalación de una base militar para sus fuerzas militares en territorio ecuatoriano si el gobierno de Ecuador le plantea esta posibilidad de forma oficial.

Pugna con la Corte Constitucional

Viviana Veloz, asambleísta correísta de Revolución Ciudadana (RC), anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad con medidas cautelares al decreto dictado por Noboa para celebrar el referéndum sobre la Constituyente sin el dictamen previo del máximo tribunal de garantías del país, la Corte Constitucional. "Imponer una Asamblea Constituyente es un atropello a la democracia, es abrir la puerta al autoritarismo y a la incertidumbre (...) los ciudadanos de este país le exigen salud, seguridad y empleo, y no se soluciona con un manotazo a la Constitución", declaró Veloz.

La convocatoria del referéndum se realiza en medio de una pugna que mantiene el presidente ecuatoriano con los jueces de la Corte Constitucional, después de que el alto tribunal suspendiera de manera provisional algunos artículos de tres leyes que Noboa cree fundamentales en su lucha contra el crimen organizado. Los jueces también rechazaron tres preguntas del primer paquete enviado por el presidente para el referéndum, entre las que estaba la propuesta de enjuiciar políticamente a los miembros de la Corte Constitucional. Posteriormente los magistrados invalidaron su propuesta de reducir el número de parlamentarios.

Ante estas decisiones, Noboa encabezó dos multitudinarias marchas, una en Quito y otra en Guayaquil, en las que criticó a los jueces y los presionó para que dejen decidir a la ciudadanía en las urnas. "La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano", expresó la presidencia este viernes en un comunicado. El gobierno de Noboa aún está a la espera de la respuesta que den los magistrados a los últimos siete interrogantes que envió el mandatario, en los que insistió, aunque desde otras perspectivas, en temas como la modificación de las atribuciones de control constitucional que tiene el alto tribunal.