El Portal Energético (PEBA) que lanzó la Subsecretaría de Energía que cumplió un mes de funcionamiento y acumula más de 5 mil visitas. La mitad de las consultas está direccionada al simulador de facturación eléctrica, pero entre las secciones más visitadas está el Balance Eléctrico Provincial, un punto destacado por Alejandra Sfeir, directora provincial de Política Energética y Tarifaria.

En diálogo con Buenos Aires/12, Sfeir explica que el BEP es un indicador en el sector energético con un peso similar al del PBI en la economía, relevante en cualquier estudio y marca un antagonismo con el gobierno de Javier Milei que desarmó el área encargada de realizar el balance a nivel nacional.

La funcionaria subraya que el portal presentado el último 11 de agosto, prima el valor de la transparencia en la exposición de datos que existían y que no eran públicos, la conformación de mapas de potencia instalada, la confluencia de datos de Cammesa, del Ejecutivo provincial y de fuentes de generación de energía. “El aporte es cómo mostrarlo y cómo mirarlo”, afirma.

A la cabeza del diseño y funcionamiento del portal, Sfeir remarca que, por ejemplo, la información publicada es importante para evaluar inversiones en cuanto a demanda energética, distribución de usuarios, características de la cadena energética provincial y su “confiabilidad”. “Todo funcionario necesita información para tomar decisiones”, indica.

Lo mismo para los empresarios. “De esta manera pueden visualizar cuantos usuarios hay por distribuidora, dónde están los mayores centros de consumo y está incorporada la información obtenida de la encuesta de la Dirección de Estadística de la provincia de 2023 sobre consumo energético de hogares para pensar políticas de viviendas, su diseño y eficiencia, como la calefacción para el invierno”, explica Sfeir.

Además, recuerda que desde distintas universidades hay trabajo que analizan la dinámica energética de la provincia de Buenos Aires. “Permanentemente recibimos pedidos de tesis doctorales y tesis de investigación donde, por ejemplo, destaca el abordaje de la transición energética”, detalla la funcionaria dependiente de la Subsecretaría de Energía que lidera Gastón Ghioni, anclada dentro del Ministerio de Infraestructura que dirige Gabriel Katopodis.

Así, Sfeir hace hincapié en el fortalecimiento del rol del Estado, de equipos propios con trabajadores público y que alcancen objetivos que trascienden el tiempo de gestión. “A nivel Nación se desarmó la Subsecretaria de Planeamiento y se abandonó el desarrollo de estadísticas y nadie sabe qué pasará con el Balance Energético Nacional porque va a quedar en manos de una consultora”, advierte.

La importancia de la información

“El BEP es la principal herramienta estadística de análisis del sector energético, necesaria para la definición de políticas públicas a mediano y largo plazo”, se afirma en el portal provincial. Se trata de gráfico de estructura matricial que muestra la oferta, la transformación y el consumo en la cadena de cualquier energético. Es decir, expone el flujo de la energía desde su generación hasta el consumo final.

Al abrir el PEBA, se presenta un tejido de colores que va desde cómo ingresa el petróleo y el gas a la provincia de Buenos Aires, cómo se refina, cómo sirve para generar electricidad, cuánto de lo generado termina en otra provincia y cuánto se exporta. Así, el balance 2023, el último cargado, exhibe el camino del movimiento energético bonaerense medido en KTep o kilotonelada equivalente de petróleo.

¿Qué es eso? Es la unidad de energía que se utiliza para estandarizar y comparar la energía contenida en diferentes fuentes como el petróleo, el carbón o el gas natural, y equivale aproximadamente a la energía liberada al quemar una tonelada de petróleo crudo.

En lo que respecta a 2023, a la provincia ingresaron 46.790 Ktep de petróleo, teniendo en cuenta que Buenos Aires no cuenta yacimientos, pero sí posee al Puerto de Coronel Rosales por donde sale el 70 por ciento del crudo generado en Vaca Muerta. Este movimiento, advierte Sfeir, grafica cómo Buenos Aires es “la refinadora del país”.

Del total de la energía producida, la industria consumió el 24 por ciento y el 25 fue para uso residencial. A la cabeza quedó el sector del transporte, con el 26 por ciento. Un poco más abajo, con el 7, quedó el comercio, y cerró el agro con el 5. Todo se puede observar en el diagrama de flujo del balance.

El simulador estrella

El portal cuenta con un simulador de factura de consumo eléctrica. Cualquier bonaerense puede cargar los datos de la distribuidora, el tipo de usuario que tiene adjudicado y coloca cuántos kilowatts suele consumir y el sistema arroja el detalle de su factura con un mínimo margen de error.

Según los datos de la Subsecretaria de Energia, el 48 por ciento de las visitas se orientó al simulador. “La idea surgió para transparentar a los usuarios lo que perciben de su factura, donde se ve el detalle amplio de la factura y así la persona pueda entenderla y solventar la eficiencia energética”, explica Sfeir.

“Capaz llega un monto alto, pero se observa que hay un consumo elevado por mal uso o una mala instalación, quizás por viejo equipamiento, y, capaz, puede llamar a un electricista que lo repare”, señala. Además, cuenta con velocímetro que expone si el consumo es razonable o no para que, precisamente, el usuario tome medidas de eficiencia energética.

En paralelo, la funcionara adelante que, dentro de los proyectos a futuro que aún no está desarrollado, está la posibilidad de trabajar con el INTI la simulación de la contratación de potencia para una industria o un comercio.

Es importante señalar que la jurisdicción provincial está por fuera del conurbano, donde las empresas Edesur y Edenor controlan el mercado bajo la órbita del gobierno nacional. “Con la gestión anterior avanzamos y trabajamos en el proyecto de crear el ente tripartito para que Nación, Ciudad y Provincia tomen decisiones, pero no llegó a prosperar, y hoy el actual gobierno nacional va en otra línea”, detalla Sfeir.