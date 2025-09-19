Deportivo Riestra es cosa seria. Con sus formas, sin regalarle nada a nadie, pero con una eficacia demoledora, no para de ganar. Derrotó 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima con un gol de Milton Céliz en el segundo tiempo, suma 25 partidos sin perder en condición de local, lidera la zona B del torneo Clausura y ocupa el cuarto puesto en la tabla anual que por ahora lo instala en la Copa Sudamericana de 2026. Pero con muy buenas chances de llegar a la próxima Copa Libertadores ya que está a tres puntos de Rosario Central (33 a 36), el último que está entrando por tabla anual.

Esta nueva victoria se pareció a tantas otras. El equipo de Soldati se afirmó bien atrás y apostó a sacarle el jugo a las pelotas quietas y a los rebotes al borde del área. Así llegó su gol: a los ocho minutos del complemento, Ramírez mandó un tiro libre, el remate de Herrera dio en Giampaoli y Celiz conectó el rebote de derecha para anotar el 1 a 0. Despues, Riestra hizo lo de siempre: se cerró bien atrás, acortó líneas, aguantó el festival de pelotazos que le lanzó Gimnasia y esperó el pitazo final del árbitro Merlos para celebrar otro triunfo.

En el primer tiempo, Gimnasia había sido mejor soltando por los costados a Pintado y Silva Torrejón y por el medio a Merlini y Seoane. Pero como le faltó detectar a Torres y al venezolano Hurtado, su doble punta de lanza, dominó pero sin generar llegadas en proporción a ese dominio. En desventaja, el Lobo de La Plata, que venía de perder en su cancha ante Unión, se nubló. Siguió costandole llegar, acaso porque los pelotazos para Hurtado fueron su único recurso y los tres centrales de Riestra (Miño, Paz y Barbieri) pudieron controlarlos más que bien.

Riestra, entre tanto, insistió en lo que tanto resultado le ha venido dando hasta aquí: salteó líneas y jugó directo. Confiado en que una a favor iba a tener. Así fue. Y como la aprovechó a fondo y luego no dio ventajas, construyó una victoria que lo puso en lo más alto de la tabla y lo hace soñar con un futuro que no hace mucho, ni el más optimista de los suyos podía llegar a imaginar.



