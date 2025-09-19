Más de una decena de políticos de Nueva York fueron detenidos en una protesta dentro y fuera de un edificio federal utilizado por el Servicio de Inmigración (ICE) como centro de detención, y que fue denunciado por sus malas condiciones. El edificio ha sido en los últimos meses escenario de detenciones a inmigrantes por parte de agentes del ICE enmascarados, que después los trasladan a un centro de detención en su interior que está sujeto a una orden judicial de mejora.

Entre los políticos detenidos, todos demócratas, se encuentran el contralor de la ciudad, Brad Lander, el defensor público, Jumaane Williams, los legisladores estatales Julia Salazar y Gustavo Rivera, o las legisladoras locales Marcela Mitaynes y Jessica González Rojas, según medios locales y publicaciones en redes sociales. No es la primera vez que varios políticos organizan protestas en este edificio contra las políticas de detención y deportación del gobierno de Donald Trump, después son detenidos por desobediencia civil y posteriormente son liberados.

Según la Coalición de Inmigración de Nueva York, las fuerzas de seguridad arrestaron en total a 75 personas, sobre todo activistas, incluyendo a 11 políticos que hicieron una sentada en el décimo piso del edificio, donde ICE retiene a los inmigrantes y estos reclamaban supervisar sus condiciones. El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se solidarizó con la causa en X y denunció las "condiciones inhumanas" del ICE en el edificio, que sus colegas quisieron "inspeccionar".

En agosto el juez federal Lewis Kaplan, prohibió al ICE tener allí a personas en condiciones "insalubres", y días atrás pidió al gobierno que cumpla con su orden, que incluye un veto al hacinamiento y acceso requerido a colchones, higiene y contacto con abogados, entre otras cosas. Lander, en una rueda de prensa tras ser liberado, dijo que las fuerzas de seguridad no permitieron a los políticos acceder a las instalaciones donde están los inmigrantes detenidos y bloquearon la puerta con "cinta scotch y cuerdas".

"Fuimos al décimo piso. Al principio, con paciencia y calma, pedimos que nos permitieran volver a la zona donde retienen a la gente (...) Cuando nos pidieron irnos, dijimos que no nos iríamos hasta ver las condiciones en que nuestros vecinos están siendo cruel e ilegalmente detenidos. Dejamos claro que no nos iríamos, y entonces nos arrestaron", relató Lander, según el medio digital AMNY.