Todos los sábados, desde las cuatro de la tarde, se lleva adelante una nueva propuesta cultural y recreativa gratuita especialmente ideada para las infancias y sus familias: Universo Imaginario. Se trata de una iniciativa que liga el juego y la cultura, y se realiza en Universo San Martín (Av. 25 de mayo 1869, a una cuadra de la estación San Martín).

El objetivo de la iniciativa es compartir una tarde donde la lectura, el juego y la creatividad se conviertan en punto de encuentro. En un ambiente cuidado y participativo, los chicos y chicas pueden descubrir un rincón de libros, juegos para divertirse y talleres diversos que combinan lectura, ilustración, narración y otras experiencias de creación colectiva.

Los talleres que se realizan cada sábado están coordinados por reconocidos escritores, ilustradores y especialistas en literatura infantil y juvenil nucleados en la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA), que acompañan cada encuentro con su mirada y su capacidad para despertar la imaginación de los niños y también de los adultos.

Universo Imaginario está organizado justamente por ALIJA, institución de referencia en todo el país; San Martín Lee, el programa municipal que impulsa la lectura como una práctica cotidiana, inclusiva y transformadora; y Universo San Martín, un nuevo espacio de San Martín para el encuentro, la creación y la participación comunitaria.

La propuesta está pensada para toda la familia: los niños y niñas son protagonistas, pero madres, padres, abuelos, tíos y cualquier integrante de la comunidad pueden participar, compartir lecturas, disfrutar de los juegos y sumarse a los talleres. La idea es que cada sábado sea diferente, porque la imaginación tiene un lugar propio y todos pueden sentirse parte de un universo donde leer, crear y jugar es posible.

Próximas actividades

Sábado 20 sep.

16 h/ Universo en primavera

Taller de lectura, juego y producción creativa

Por Claudia Cadenazzo, Ana Vergara y Vero Dematey

Sábado 27 sep.

17 h/ Cuentos con cosquillas (¿Será cuentos?)

Narraciones y taller de ilustración

Por Tete Giacuboni y Ana Emilia Silva

Sábado 4 oct.

17 h/ Narro yo, narramos todos

Taller para contar e inventar historias

Por Deborah Telias

Sábado 11 oct.

17 h/ El universo de Harry Potter

Lecturas, conversatorio y reescrituras

Por Diana Kovach y Gloria Candioti

Sábado 18 oct.

17 h/ 20 pasos para llegar a Marte

Leer, dibujar y celebrar la obra de Ray Bradbury

Por Juan José Dimilta

Sábado 25 oct.

17 h/ Cartas de acá para allá

Taller de dibujo, juegos y lectura

Por Daniela Rodríguez

Viernes 31 oct

17 h / Misterioso Universo

Cuentos, leyendas y susurros de miedo

Por Lali Marafioti y Rocha Belinque Halperin





* El jueves 16 de octubre a las 18hs., ALIJA, San Martín Lee y Universo San Martín invitan a docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura y público en general a un encuentro de reflexión y diálogo sobre la actualidad de la literatura infantil y juvenil en la Argentina, a cargo de Mario Méndez, Andrea Felsenthal y Mateo Niro. La actividad se realizará en Av. 25 de mayo 1869, San Martín. Se entregarán certificados de asistencia y requiere inscripción previa por mensaje de IG @universosanmartin

Dirección: Universo San Martín – Av. 25 de mayo 1869, San Martín.

Días y horarios: Todos los sábados a partir de las 16 horas.

Entrada libre y gratuita.