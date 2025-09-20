El analista político Hugo Haime analizó en diálogo con la 750 el estado de situación del gobierno de Javier Milei después de las elecciones de septiembre y lo que se proyecta de cara a octubre.

“El presidente está en una situación de caída a nivel de popularidad, de gestión, en cuestionamiento del ajuste. Pero mantiene una base superior a los 30 puntos lo que permite aspirar a no hacer una mala elección. No lo veo perdiendo en octubre, sobre todo por la dispersión de la oposición”, explicó.

Respecto al mapa electoral, detalló: “Fuerza Patria no gana en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires sí, en otras provincias no se presentan como Fuerza Patria y si lo hicieran no llegan a los 30 puntos. Me parece que todos miran a la provincia de Buenos Aires y no miran al resto del país”.

En ese sentido, comparó con la experiencia del gobierno de Cambiemos: “Un gobierno similar, como el de Mauricio Macri, en las elecciones de 2017 sacó 42 puntos. No va a hacer una buena elección el Gobierno. Con 38 puntos junta su tercio, no más que eso. Pero no hay que equivocarse en los análisis”.

Haime advirtió que el panorama legislativo será complejo: “El Gobierno va a tener mucha dificultad para sacar las leyes. Quiere hacer una serie de reformas que hay que ver si pasan, más la gente que está enojada. La situación del Gobierno no va a ser buena después del proceso electoral”.

Además, subrayó las tensiones políticas que se avecinan: “Lo que veo es que dentro de los aliados del Gobierno, el primero que le va a decir a Milei que lo está esperando es Mauricio Macri. El peronismo quiere volver al Gobierno. Y después está otro grupo de seis o siete gobernadores que quieren poner otro presidente. Veo un gobierno pato rengo”.

Consultado sobre los paralelismos con la crisis del 2001, fue cauteloso: “Hoy no veo que estemos en el 2001, quizás en tres meses estamos. Pero la política habla de eso, no lo escucho en las calles. Desde el punto de vista de la opinión pública, esto no es el 2001”.