Cines

200% LOBO

Animación. Dir: Alexs Stadermann. ATP

Showcase. Cas: 13.50 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 14.00*, 21.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.15, 20.20 h

Las Tipas. Cas: 17.00, 19.10 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.45, 20.00, 22.30 h (*solo sáb y dom)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 14.40 h

Cinépolis. 4D.2D Cas: 14.00*, 17.00 h; 2D Cas: 15.00*, 19.15, 22.30 h; 2D Sub: 16.00, 18.15, 21.30 h

Hoyts. 2D.DBOX Cas: 15.20 h; 2D Cas: 15.20 h; DBOX.2D Sub: 18.40, 22.00 h; 2D Sub: 18.20, 22.00 h. Sáb y dom, 2D.DBOX y 2D Cas: 15.00 h; 2D.DBOX y 2D Sub: 18.30, 22.00 h

Las Tipas. Sub: 15.00 h

Nuevo Monumental. Cas 14.10, 15.20, 18.30, h; Sub: 17.20, 20.30 h

Showcase. Cas: 12.10*, 15.20, 17.00, 18.35, 21.50 h; Sub: 12.45*, 16.00, 19.10, 22.20 h (*solo sáb y dom)

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 19.50, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.2D Cas: 20.00, 22.50 h; 2D Cas: 14.00*, 16.10, 19.00, 22.30 h; Sub: 16.50, 19.40 h

Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30 h; 2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 h; 2D Sub: 19.20 h; Sáb y dom: DBOX.2D: 15.00, 18.00, 21.00 h; 2D Cas: 15.00, 18.00, 21.00, 22.20 h. Sub: 19.20 h.

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 18.10, 21.00 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 16.50, 19.10, 22.00 h; 2D.4D Sub: 22.30 h

Nuevo Monumental. Cas 15.00, 17.50, 19.10, 20.40, 21.45 h

Showcase. Cas: 14.00, 16.10, 16.50, 19.05, 19.45, 22.00, 22.35 h; Sub: 12.55*, 13.40, 15.50, 16.30, 18.45, 19.25, 21.40**, 22.15 h (*solo sáb y dom) (**excepto mié)

EL CUADRO ROBADO

Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

EL GRAN VIAJE DE TU VIDA

Con Margot Robbie, Colin Farrell. Dir: Kogonada. ATP c/Ley

Cines del Centro. Sub: 17.40, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 18.30, 22.00 h

Hoyts. Cas: 17.45, 22.45 h

Las Tipas. Cas: 20.00; Sub: 22.20 h

Nuevo Monumental. Sub: 21.15h

Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.25, 19.30, 22.25 h (solo dom, 19.35 h)

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 19.30 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas:22.15 h

Hoyts. Cas: 14.50*, 15.10, 17.20, 19.40 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.00, 16.30, 18.50, 21.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.00, 19.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 12.40*,14.10, 15.00, 16.40**, 17.20, 19.40, 20.15***, 22.10, 22.30 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb) (***excepto mar)

LA LUZ QUE IMAGINAMOS

Con Kani, Divya Prabha. Dir: Payal Kapadia. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.40 h

LA MUJER DE LA FILA

Con Natalia Oreiro, Amparo Noguera. Dir: Benjamín Ávila. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h

Showcase. Cas: 19.20 h

LA NOVICIA REBELDE

ATP. 60 aniversario

Showcase. Mañana, 19.00 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Las Tipas: 3D Cas: 21.40 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.30 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.10 h

NOISE: SONIDOS DEL MÁS ALLÁ

Con Lee Sun-bin, Ryu Kyung-Soo. Dir: Kim Soo-jin. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h

Showcase. Cas: 21.45; Sub: 20.30* h (*excepto jue y vie)

PAPÁ X DOS

Con Benjamín Vicuña, Celeste Cid. Dir: Hernán Guerschuny. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Cinépolis. Cas: 14.50*, 17.15, 19.40, 22.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10, 17.40, 20.10, 22.40 h. Sáb y dom: 14.30, 17.00, 19.30 h

Las Tipas. Cas: 14.50, 19.20, 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.45, 21.00 h

Showcase. Cas: 14.30, 16.55, 19.15, 21.55 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Las Tipas. Cas: 17.40 h

Showcase. Cas: 12.15*, 14.40, 17.05, 19.35 h (*solo sáb y dom)

TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE

Con Dave Franco, Alison Brie. Dir: Michael Shanks. SAM 16 años

Showcase. Cas: 14.35 h; Sub: 22.35 h

TOY STORY (30 AÑOS)

Animación. Dir: John Lasseter. ATP

Hoyts. Cas: 15.10, 17.15 h. Sáb y dom: 15.00 y 17.10 h

Las Tipas. 4D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.10 h

Showcase. Cas: 12.10*, 14.05, 16.05, 18.00** h (*solo sáb y dom) (**excepto mié)

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av Belgrano 200 Bis

Terapia de Murga. Sáb 4 de oct, a las 21 h

Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Noche de Jazz. Lanzini & Organisimo. Cuarteto de Jazz con órgano Hammond. Mañana, a las 20.30 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

El principio del fin. Musical. Vie 3 de oct, a las 21 h

Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h

Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h

Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h

CASA BRAVA

Pichincha 120

Homenaje a Led Zeppelin. Jue 9 de oct, a las 20.30 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Vie 3 de oct, a las 21.30 h

Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Jue 9 de oct, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Litto Nebbia celebra 50 años de Melopea. Vie 26 de sept, 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Liliana Herrero y Susy Shock. Vie 26 de sept, a las 21 h

Gustavo Telesmanich Grupo. Vie 3 de oct, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

This is Michael. Vie 10 de oct, a las 21 h

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2015). Mar 28 octibre, 20.30h

METROPOLITANO

Junín 501

Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h

Un poco de ruido. Vie 10 de oct, a las 21 h

Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h

Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h

Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Vale con Bigote. La chispa, el desparpajo y ese equilibrio entre la alegría y el sarcasmo con que abordan la convivencia y la modernidad de las situaciones cotidianas de cualquier pareja. Jue 25 de sept, a las 21.30 h

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Astronautas. Año 2618, Sudamérica ha consolidado su supremacía y se lanza a la aventura espacial. Vie 26 de sept, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. Franz Lehár. Una rica viuda se ve envuelta en un plan para casarse con un reconocido militar. Sin embargo, su relación se complica por malentendidos y juegos de seducción. Dom 19, jue 23 y sáb 25 de oct, a las 20 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h

Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Un padre, militar del ejército argentino de la época de la Conquista del desierto, se traslada con su mujer y sus tres hijas a las tierras del exterminio patagónico. Los dom de sept, a las 20 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Muerde. Thriller casi policial con Luciano Cáceres. Dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Sáb 27 de sept, 21.30 h

LA ESCALERA

9 de Julio 324

Asuntos ocultos. Un misterio familiar. Una herencia. Un pasado que no descansa. El tablero está listo… Los dom de sept, a las 20 h

LA MORADA

Avenida San Martín 771

Encontrarte sin querer encontrarte. Es el año 2020, Pablo y Marisol se encontraron y necesitan conocerse. Deciden pasar juntos el aislamiento por Covid. Dramaturgia y dir: Mecha Nuñez. Sáb 27 de sept, a las 21 h

Remake. Carlos, un hombre obsesionado con la televisión, secuestra a Marcelo, el presidente de un canal, para reclamarle que solucione aspectos que considera imperdonables sobre la programación. Y sobre algunas cosas más. Dir: Sergio Luccione. Los dom de sept, a las 20 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Cenizas en las manos. Dos sepultureros viven y trabajan al borde de una fosa de donde sale una mujer que llegó viva a su propio entierro. Dir: Fran Alonso. Los jue de sept, a las 20.30 h

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer l’ América. Dir: Rody Bertol. Los vie de sept, a las 21 h

Presidente Schreber. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre la realidad y sus delirios. Dramaturgia y dir: Hugo Cardozo. Los sáb de sept, a las 21 h

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de sept, a las 20 h

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Karak. Obra que articula música, teatro y danza, y desarrolla una historia siguiendo un guión con personajes y una trama que presentan un diverso repertorio de ideas y conceptos. Dir: Manuel Noste. Vie 26 de sept, a las 21 h

PUERTA NARANJA

San Luis 744

Ojo al Piojo con los sábados. La murga rosarina Ojo al Piojo presenta un ciclo que combina música en vivo y humor. (Entradas: 3415553238). Vie 26 de oct, a las 21 h

SALA AMIGOS DEL ARTE

3 de Febrero 755

Barrio tesis. En una esquina cualquiera del Conurbano, tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. Sáb 27 de sept, a las 21 h

SALA TANDAVA

9 de Julio 754

El último artífice. 𝖣𝗂𝗋𝗂𝗀𝗂𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝖱𝗈𝖻𝖾𝗋𝗍𝗈 𝖫𝖺𝗍𝗍𝗎𝖼𝖺. U𝗇 𝖺𝗇𝖼𝗂𝖺𝗇𝗈 𝗁𝖾𝗆𝗂𝗉𝗅é𝗃𝗂𝖼𝗈 𝖽𝖾𝖼𝗂𝖽𝖾 𝖾𝗑𝗂𝗆𝗂𝗋𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝗎 𝗅𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾 𝗌𝗂𝗍𝗎𝖺𝖼𝗂ó𝗇. Los vie del sept, a las 21 h

Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Todo terminará para Navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Texto, dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Los vie de sept, a las 21 h

Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h