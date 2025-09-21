Independiente y San Lorenzo empataron uno a uno en un partido que dejó poquito margen para eludir el calificativo de espantoso. Abrió el marcador uno de los pibes de San Lorenzo, Gulli, y lo niveló Tripichio con un cabezazo en contra de su arco. El equipo visitante había sido un poquitito mejor en el primer tiempo y el dueño de casa fue una pizquita superior en el complemento.

Uno, Independiente, hundido en el fondo de la tabla de su grupo, golpeado por la eliminación de la Copa Sudamericana, con un técnico en transición, apretado por un público impaciente y las propias urgencias de los futbolistas.

El otro, San Lorenzo, inmerso en una profunda crisis institucional, sin salida a la vista, con un equipo de fútbol que ofrece más voluntad que buen juego, aferrado a los pibes para rascar algunos puntitos.

No se podía esperar demasiado de este partido y, por cierto, no pasó mucho. Juego friccionado, muchas faltas, pelota revoleada más de la cuenta, llegadas en dosis mínimas, poco juego asociado, casi nada por aquí, casi nada por allá. En todo caso, como única lucecita en medio de tanta oscuridad hay que rescatar la definición del pibe Gulli, con un exacto toque del pie zurdo, sobre la salida de Rey, en el gol de San Lorenzo. Fue en un momento del partido, en la primera etapa, en el que el equipo de Boedo parecía insinuar algo más ante un rival que deambulaba por la cancha, sin ideas. Un remate de Tarzia, desde la derecha , en comba que se fue por el segundo palo fue en ese primer período la única chance del equipo local.

En el segundo tiempo las entradas de Cabral y Paredes por Abaldo y Valdez mejoraron un poquito la imagen de Independiente que, al menos, empezó a empujar un poco a su rival que decididamente entendió que tenía que ir refugiándose cada vez más atrás para conservar la ventaja y especular, eventualmente, con algún contraataque afortunado. San Lorenzo se metió solo atrás y le dio una mano muy grande a su rival para que concretara el empate. En un córner desde la derecha Tripichio, molestado por Marcone, puso la cabeza y la pelota se fue derechita a la red de Gill. Difícil saber si el Rojo por mérito propio (y no por falla rival) pudo haber llegado al empate. Lo cierto es que el 1 a 1 frenó un poco el impulso ofensivo de los dueños de casa.

En los tres clásicos consecutivos que le tocó en el fixture, San Lorenzo empató dos (Huracán e Independiente) y perdió uno (Racing). Tiene 13 puntos, una posición en la tabla mucho más cómoda que la de Independiente que con 4 puntos no puede salir del fondo. Y ahora prende velas para que le vaya bien a Gustavo Quinteros. su nuevo entrenador, que debutará contra Racing.





1 INDEPENDIENTE

Rey

Zabala

Valdez

Lomónaco

Vera

Marcone

Galdames

Tarzia

Abaldo

Montiel

Avalos

DT: C. Matheu.

---

1 SAN LORENZO

Gil

Báez

Hernández

Romaña

F. López

Perruzzi

Tripichio

Gulli

Reali

Cuello

Cerutti

DT: D. Ayude.

Estadio: Independiente. Árbitro: Sebastián Zunino. Goles: 37m Facundo Gulli (SL); 68m Tripicio (SL), en contra. Cambios: 46m Cabral por Abaldo (I), Paredes por Valdez (I), 63m Loyola por Galdames (I), 65m Rattalino por Gulli y Ladstatter por Reali (SL), 70m R. Fernández por Vera (I), 82m Salinardi por Cerutti y Herrera por Tripichio (SL), 84m Pussetto por Avalos (I).