“Las Bibliotecas Populares posibilitan cambios comunitarios, son espacios de lucha, de resistencia, donde es posible potenciarse con el otro para mejorar la calidad de vida de los vecinos”. Así define Marta Marilef estos lugares que hacen de la promoción de la lectura un puente hacia la construcción comunitaria, y que el 23 de septiembre, celebran su día desde que en 1990 se decidió conmemorar la promulgación de la Ley 419 --de 1870-- que creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Marta se dedica a crear, armar, fundar y promocionar Bibliotecas Populares (BP). En la ciudad donde reside, General Roca (Río Negro), desde los años ‘80 motoriza la creación de estos espacios. Y este mes de septiembre, en el aniversario de la ciudad, fue reconocida por el municipio que conduce María Emilia Soria (PJ) como “Vecina destacada”. Por su labor como bibliotecaria, y por su militancia en derechos humanos y en favor de las comunidades originarias. "Si pude recorrer este camino --dijo ese día-- es porque en el andar me sentí acompañada, batallando por la vida con gente que soñaba lo mismo que yo". Se refiere a la "militancia cultural" en pos de un mundo más justo y solidario, algo que sintetiza en la promoción de la lectura: "Porque si estudiaste es muy difícil que te engañen, porque manejás información y eso te da la biblioteca: el conocimiento, y te da también recreación y entretenimiento”.

“Me crié en una comunidad mapuche donde casi no se hablaba el español --recuerda-- y lo único que había para leer era el taco de los almanaque con estrofas del Martín Fierro, hasta los siete años, cuando entré a la escuela --en Onelli, Línea Sur de la provincia-- y veíamos los libros bajo llave, en vitrinas que nunca se abrían y que seguramente habían llegado cuando se inauguró la escuela”, explica sobre sus primeros contactos con el libro. Pero agrega: “Empecé el secundario en un lugar donde había una biblioteca popular --Jacobacci-- y pude estudiar porque ahí estaban los libros de texto, y era gratis. Y la bibliotecaria me recomendaba a los autores del boom latinoamericano y pude leer a García Márquez, a Vargas Llosa, a Borges”.

En Bariloche primero y en Roca después “siempre tuve cerca una biblioteca popular y gracias a eso pude estudiar”. Tuvo títulos de grado y posgrado en bibliotecología. Fue docente universitaria a nivel internacional y transmitió su convicción por la potencia de lo comunitario. “Trabajé mucho con las infancias y con los adolescentes, me duelen los niños que se duermen con hambre y los adolescentes que deambulan por las calles. Por eso, las bibliotecas donde he estado son espacios de contención de pibes, juegan al truco, tocan la guitarra, se encuentran, pueden pensar un futuro posible”.

Trabajar en red

Luego de crear y gestionar por mucho tiempo la BP Quintun en J. J. Gómez --a 9 kilómetros del centro de Roca--, comenzó un trabajo en red para crear otras, en otros barrios. “El ejemplo de la Quintun demostraba que era posible”. No habla solo de un lugar con libros sino de lugares donde se construye comunidad a partir del libro. La biblioteca Quintun nació a partir de la necesidad de los estudiantes secundarios por la distancia con la BP del centro. Con los alumnos, con sus padres, con la directora del colegio y autoridades provinciales de Cultura que vieron la potencialidad del proyecto, refaccionaron un viejo club social que ni siquiera tenía techo y crearon una biblioteca modelo.

Llegó el apoyo de la Universidad Nacional del Comahue, tuvieron cabina de radio FM, recibieron premios y estímulos como los de Fundación Antorchas, trabajaron con apoyo de ONG como la alemana GTZ. En el piso de la plaza, frente a la biblioteca, pintaron un tablero de ajedrez gigante y las partidas duraban toda la tarde. “Los chicos que iban a la biblioteca llegaron a ganar competencias de ajedrez. También teníamos equipo de fútbol, participábamos de todas las actividades del barrio”.

"Transmitir la idea de lo que puede hacer una biblioteca popular es posible cuando hay vecinos que asumen la construcción colectiva y la defensa de derechos" comparte. Cuando armaba la red “se sumaban quienes conocían lo que ya habíamos hecho en Gómez; fue así en La Rivera, en La Rucaquilcatuve, en El sembrador. En Chacramonte, donde trabajamos con el ‘Techo para mi hermano’ --repasa--. El centro era la Quintun, desde ahí irradiámos". Cada una luego creció con su propia identidad, explica. Y ella, a la distancia, pudo darse cuenta de lo valioso de ese recorrido.

“Casa de Amigos”

En Roca actualmente hay 11 Bibliotecas Populares. Marta, una jubilada activa, comparte con los vecinos la dirección de dos de ellas, en dos barrios muy distintos. Una se llama “Los niños primero” y se ubica en un barrio muy alejado del centro, de familias jóvenes, con muchos niños y adolescentes. Funciona desde hace 20 años en un lugar que les cedió el Episcopado del Alto Valle.

La otra es la flamante “Casa de Amigos”, ubicada en una antigua estación de tren que ya no funciona, en Stefenelli, un barrio histórico donde tuvo su primera fundación la ciudad. Estaba cerrada esta biblioteca, abandonada, pero por su persistencia pudo ser reinaugurada el 10 de mayo con una fiesta popular con guitarras, folklore, títeres y ajedrez. Ya es una referencia en la ciudad y convoca a diversas expresiones artísticas.

En las bibliotecas Marta pudo ensamblar la preocupación por la niñez y la adolescencia con su militancia en derechos humanos. Fue una de las fundadoras de la APDH en la región junto con personalidades como los obispos Miguel Hesaine y Jaime de Nevares, y hoy integra el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.

“Las bibliotecas populares permiten esa conjunción, porque para que una biblioteca exista no es necesario el edificio ni los libros, sino la pasión por el otro, por entregarles la posibilidad de que crezcan, y puedan desarrollarse". Vuelve sobre su infancia y explica: “En mi casa me contaban que no podían ir a la escuela porque hablaban mapuche. Eesa marginación persiste, sobre el pobre, o el que anda con capucha... son distintos aspectos de una misma crisis social”.

“Indudablemente hemos mejorado como sociedad, pero hay chicos que no van a la escuela porque no tienen zapatillas. Esta desigualdad existió siempre aunque a veces se soslaya, y hay épocas, claro, donde el contexto favorece a los sectores populares”. No es el caso de la Argentina actual. Contra eso Marta propone la militancia cultural, la energía de las tramas del conocimiento. Para construir ámbitos que faciliten la palabra y la acción: “En las bibliotecas populares hay talleres, arte, charlas, y libros claro”, sonríe.

El silencio ya no domina los pasillos entre estanterías. “Cambiaron, afortunadamente, pero siempre tiene que haber alguien que motorice, el militante cultural, que vaya adelante con la propuesta, para generar, a través de alguna actividad, el hábito de la lectura”. Aunque ahora, concede, haya que pelearla con Netflix o TikTok.

En defensa de Conabip

Entre los organismos que ven peligrar su funcionamiento bajo el gobierno de Milei, se encuentra la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). Aunque el decreto que ocultaba su vaciamiento quedó en suspenso, el riego persiste. “Si la Conabip no funciona con plenos poderes, las bibliotecas populares corren peligro de extinción” sostiene Marta Marilef.

En Río Negro, donde esta bibliotecaria participó en la redacción de la Ley provincial de Bibliotecas Populares, hay unas 70: “Cada pueblito tiene una --detalla--, y en el país hay 1.500 registradas, y unas 30.000 personas trabajan en ellas voluntariamente. No son estatales, y solo los bibliotecarios cobran sueldo”. Son sostenidas por el apoyo comunitario a través de sus Comisiones Directivas.