Las fosas causan estragos en la tevé estadounidense. The Pitt es una prueba incontrastable en tanto el título de la recientemente ganadora del Emmy alude al sanatorio donde funciona una unidad de emergencias médicas. En The Hunting Party (estreno el miércoles por Universal+) ese lugar de Wyoming resulta un tanto más inquietante: allí funciona una prisión que hospeda a los peores criminales paridos en ese país. El temita es que una explosión dejó libre a esos tipos que son un peligro para la sociedad. Mejor dicho, la opinión pública cree que todos ellos eran cosa del pasado puesto que habían sido sentenciados a pena de muerte. Los diez capítulos de este thriller conspiparanoico creado por J.J. Bailey ya tienen asegurada una continuación.

“¿Usted quiere que haga un perfil de un asesino en serie muerto?”, lanza Bex Henderson (Melissa Roxburgh), una exagente del FBI notable en eso de meterse en la cabeza de un homicida, y que es llamada a las apuradas para formar un equipo con colegas de distintas fuerzas. Como hobby atrapó a un homicida a los quince años, tiene experiencia trabajando en un casino, ha adoptado una chica de uno de sus casos y tuvo un affaire con un compañero que podría estar en la infame lista de los más buscados. “Ella pretende esconder su corazón bajo un armazón de mujer recia. Pasó por un montón de traumas y por eso levantó una pared. A través de su trabajo intenta enmendar mucho de lo que le sucedió. Lo vamos a ver mucho más en la segunda temporada. Siente que si atrapa a uno más es como si enterrara sus problemas. Lo hace por sus propias razones además de ayudar a los demás”, le dice la protagonista a Página/12.

Al estilo de Criminal Minds y The Mentalist, la producción original de la NBC conjuga el placer por el caso de la semana (cada uno de los capítulos lleva el nombre de los criminales a cazar) con misterios en los que las altas esferas se reservan una intriga más. “No sé si recomendaría tantos asesinos seriales antes de irte a la cama, pero definitivamente hay algo muy atractivo en que cada episodio trata sobre un criminal con una faceta muy especial. Tenés a los raros, los muy peligrosos, los que pasan por normales, y la pregunta por lo que pasó en el foso”, sentencia la actriz. ¿Por qué mantenían con vida a este club de sádicos implacables? ¿Cómo se produjo la explosión en el silo carcelario? ¿Será la fuga otra clase de conejillos de indias social? Las preguntas tendrán su respuesta dentro de un procedural que juega con la psique colectiva, entre el miedo y la fascinación por lo turbio. “Cada asesino serial es muy particular y 'divertido' a su manera, pero lo que me sigo preguntando por lo bajo es sobre lo que pasó en esa prisión. Todavía no sé a dónde va a derivar esa historia. Tenés a estos asesinos seriales que todo el mundo creía muertos atrapados en una instalación gubernamental por motivos poco claros”, dice Roxburgh sobre esta fiestita de nunca acabar.

- Bex tiene un equipo con el que trabajar y una lista de asesinos que atrapar. De cierta manera, como perfiladora sabe mucho más de los segundos que de las personas confiables. ¿Estás de acuerdo?

Melissa Roxburgh: -Es qu no sabe en quien hacerlo. Ella también ignoraba lo que sucedía con “la fosa” y todo su misterio. De repente le piden que trabaje con Shane y Ryan que sabían que es lo que sucedía allí. Jennifer no sabía tanto que es lo que sucedía así que también es la forastera. Cada uno viene de una fuerza distinta que le dice qué hacer, tienen su habilidad distinta, y ninguno sabe bien quién es el que verdaderamente tiene razón.

-¿Quién sería un mejor asesor para este equipo? ¿Jason Gideon de Criminal Minds? ¿Raymond Reddington de The Black List? ¿Clarice Starling de El Silencio de los Inocentes? ¿O Nicolas Cage en Con Air?

M.R.: -Creo que Jason (Mandy Patinkin), porque era muy bueno en su trabajo de perfilador y se llevaría bien con Bex. Es muy buena en lo suyo, pero necesita algo de ayuda extra.

-¿A quién invitaría a esta “fiesta”?

M.R.: -A todos aquellos que les gustan estos programas de misterio en lo que nunca sabés bien hacia donde se va a dirigir. En cuanto te hacés una idea, te cambia la dirección.

­­Programados

* Prime Video acaba de estrenar la segunda temporada de Gen V, el spin off de The Boys. La oda (anti) superheroica encuentra a Marie Moreau (Jaz Sinclair) dentro de la universidad Godolkin con un nuevo enemigo, el decano Dean Cipher (Hamish Linklater). Hay lio en el campus y unos estudiantes que intentan desentrañar de qué se trata el proyecto Odessa. Son ocho episodios menos risueños que Monsters University, más ásperos que la Escuela del Profesor Xavier de los X-Men, y con Homelander más Annie January dando vueltas.

* El próximo jueves HBO Max le dará lugar en su grilla a The Paper, la serie derivada de The Office. Greg Daniels vuelve a crear una sitcom laboral bajo el formato de falso documental. ¿El foco? Un periódico que busca sostenerse en días digitales. Domnhall Gleeson (Cuestión de Tiempo) encarna a Ned Sampson, el editor del Toledo Truth Teller. Y junto a este una hermosa banda de hermosos perdedores, entre los que hay para un viejo conocido de Dunder Mifflin: Oscar Martínez. Sí, el contador de la papelera se fue de Scranton y terminó en un pueblito aún más perdido de Ohio.

* La verdad está ahí fuera. Más específicamente en Expedientes clasificados, el programa conducido por David “Mulder” Duchovny y que acaba de estrenar History (jueves a las 21.50). El actor sirve de guía en esta versión documental de todo lo que contaba The X-Files. A partir de documentos recientemente desclasificados, la serie expone la verdad sobre bases secretas bajo montañas y hielos polares, planes espaciales que parecen de ciencia ficción e incluso proyectos para detonar la Luna o encubrir catástrofes cósmicas. “No me imagino que alguien vea esta serie y diga que esto sigue siendo un encubrimiento, que es una mentira o que no es cierto”, dijo Duchovny.

El personaje

Roddy Ho de Slow Horses (Cristobal Chung). Es el técnico informático del lugar a dónde van a parar los desechos del servicio secreto británico. Este ex hacktivista callejero, misántropo y fan de Iron Maiden, finalmente encuentra el amor. Lo cual despierta las sospechas de Jackson Lamb, el flatulento jefe encarnado por Gary Oldamn. Sin saberlo, el adefesio tecnológico podría haber despertado un ataque terrorista en Londres. “Nada activó más mi sentido arácnido como cuando supe que una mujer real quería pasar tiempo contigo”, le especifica Lamb. El miércoles Apple TV+ estrena la quinta temporada de la serie.