Este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada de 9 grados a 19 grados, con cielo ligeramente nublado y viento del suroeste. Se esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora durante la tarde.

El martes el cielo se mantandrá parcialmente nublado, con temperaturas de entre 9 y 18 grados, con viento del suroeste rotando al este.

Mientras que el miércoles se mantendrán las mismas temperaturas que en la jornada anterior, con poca nubosisdad y con viento del este rotanto al noreste. No se esperan lluvias en los próximos días.