Cines
200% LOBO
Animación. Dir: Alexs Stadermann. ATP
Showcase. Cas: 13.50 h
ABUELO GAUCHO
Documental. Dir: Martin Donatti. ATP
Cine Lumière. Vie, 20.00 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 14.00*, 21.30 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.15, 20.20 h
Las Tipas. Cas: 17.00, 19.10 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.45, 20.00, 22.30 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 14.40 h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 14.00*, 17.00 h; 2D Cas: 15.00*, 19.15, 22.30 h; 2D Sub: 16.00, 18.15, 21.30 h
Hoyts. 2D.DBOX Cas: 15.20 h; 2D Cas: 15.20 h; DBOX.2D Sub: 18.40, 22.00 h; 2D Sub: 18.20, 22.00 h. Sáb y dom, 2D.DBOX y 2D Cas: 15.00 h; 2D.DBOX y 2D Sub: 18.30, 22.00 h
Las Tipas. Sub: 15.00 h
Nuevo Monumental. Cas 14.10, 15.20, 18.30, h; Sub: 17.20, 20.30 h
Showcase. Cas: 12.10*, 15.20, 17.00, 18.35, 21.50 h; Sub: 12.45*, 16.00, 19.10, 22.20 h (*solo sáb y dom)
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 19.50, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.2D Cas: 20.00, 22.50 h; 2D Cas: 14.00*, 16.10, 19.00, 22.30 h; Sub: 16.50, 19.40 h
Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30 h; 2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 h; 2D Sub: 19.20 h; Sáb y dom: DBOX.2D: 15.00, 18.00, 21.00 h; 2D Cas: 15.00, 18.00, 21.00, 22.20 h. Sub: 19.20 h.
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 18.10, 21.00 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 16.50, 19.10, 22.00 h; 2D.4D Sub: 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas 15.00, 17.50, 19.10, 20.40, 21.45 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.10, 16.50, 19.05, 19.45, 22.00, 22.35 h; Sub: 12.55*, 13.40, 15.50, 16.30, 18.45, 19.25, 21.40**, 22.15 h (*solo sáb y dom) (**excepto mié)
EL CUADRO ROBADO
Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
EL ESCUERZO
Con Cristóbal López Baena, Javier Pereira. Dir: Augusto Sinay. SAM 13 años
Cine Lumière. Vie, 21.30 h
Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h
EL GRAN VIAJE DE TU VIDA
Con Margot Robbie, Colin Farrell. Dir: Kogonada. ATP c/Ley
Cines del Centro. Sub: 17.40, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 18.30, 22.00 h
Hoyts. Cas: 17.45, 22.45 h
Las Tipas. Cas: 20.00; Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Sub: 21.15h
Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.25, 19.30, 22.25 h (solo dom, 19.35 h)
EL RAYO VERDE
Con Marie Riviere, María Luisa García. Dir: Eric Rohmer. SAM 13 años
Cine El Cairo. Vie, 22.30 h
ELDA Y LOS MONSTRUOS
Con Diego Detona, Natalia Curcho. Dir: Nicolás Herzog. SAM 13 años
Cine El Cairo. Jue, 18.00 h
Cine Lumière. Sáb, 20.00 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. Sub: 19.30 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas:22.15 h
Hoyts. Cas: 14.50*, 15.10, 17.20, 19.40 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.00, 16.30, 18.50, 21.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.00, 19.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 12.40*,14.10, 15.00, 16.40**, 17.20, 19.40, 20.15***, 22.10, 22.30 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb) (***excepto mar)
LA CEREMONIA
Dir: Claude Chabrol
CineClú Rosario (Corrientes 450). Mañana, a las 20.30 h
LA LUZ QUE IMAGINAMOS
Con Kani, Divya Prabha. Dir: Payal Kapadia. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 19.40 h
LA MUJER DE LA FILA
Con Natalia Oreiro, Amparo Noguera. Dir: Benjamín Ávila. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h
Showcase. Cas: 19.20 h
LA NOVICIA REBELDE
ATP. 60 aniversario
Showcase. Hoy, 19.00 h
LA POSESIÓN
Con Isabelle Adjani, Sam Neill. Dir: Andrzej Zulanwski. SAM 16 c/Reserva
Cine El Cairo. Jue, 22.30 h
LO QUE NOS QUEDA POR CONTAR
Con Mirta Busnelli, Julián Calviño. Dir: Fernando Rubio. SAM 13 años.
Cine El Cairo. Vie, 20.30 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Las Tipas: 3D Cas: 21.40 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h
MIRANDA, DE VIERNES A LUNES
Con Inés Estévez. Dir: María Victoria Menis. SAM 13
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.10 h
NOISE: SONIDOS DEL MÁS ALLÁ
Con Lee Sun-bin, Ryu Kyung-Soo. Dir: Kim Soo-jin. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h
Showcase. Cas: 21.45; Sub: 20.30* h (*excepto jue y vie)
PAPÁ X DOS
Con Benjamín Vicuña, Celeste Cid. Dir: Hernán Guerschuny. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h
Cinépolis. Cas: 14.50*, 17.15, 19.40, 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.40, 20.10, 22.40 h. Sáb y dom: 14.30, 17.00, 19.30 h
Las Tipas. Cas: 14.50, 19.20, 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.45, 21.00 h
Showcase. Cas: 14.30, 16.55, 19.15, 21.55 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Las Tipas. Cas: 17.40 h
Showcase. Cas: 12.15*, 14.40, 17.05, 19.35 h (*solo sáb y dom)
POR TU BIEN
Con Sabrina Malgrejo, Jabes Alatiel Mulka. Dir: Axel Monsú. ATP
Cine Lumière. Jue, 20.00 h
Cine El Cairo. Vie, 18.00 h
ROPA LIMPIA, NEGOCIOS SUCIOS
Con Daniel Day-Lewis, Roshan Seth. Dir: Stephen Frears. SAM 16 años
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT
Dir: Johan Grimonprez
Cine Club Rosario (España 401). Hoy, a las 20 h
TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE
Con Dave Franco, Alison Brie. Dir: Michael Shanks. SAM 16 años
Showcase. Cas: 14.35 h; Sub: 22.35 h
TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA
Animación. Dir: Filip Pošivač. ATP
Cine Lumière. Sáb, 18.00 h
TOY STORY (30 AÑOS)
Animación. Dir: John Lasseter. ATP
Hoyts. Cas: 15.10, 17.15 h. Sáb y dom: 15.00 y 17.10 h
Las Tipas. 4D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.10 h
Showcase. Cas: 12.10*, 14.05, 16.05, 18.00** h (*solo sáb y dom) (**excepto mié)
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av Belgrano 200 Bis
Terapia de Murga. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Noche de Jazz. Lanzini & Organisimo. Cuarteto de Jazz con órgano Hammond. Mañana, a las 20.30 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
El principio del fin. Musical. Vie 3 de oct, a las 21 h
Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h
Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h
Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h
CASA BRAVA
Pichincha 120
Homenaje a Led Zeppelin. Jue 9 de oct, a las 20.30 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Vie 3 de oct, a las 21.30 h
Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Jue 9 de oct, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Litto Nebbia celebra 50 años de Melopea. Vie 26 de sept, 21 h
¡A sonar se ha dicho! Concierto del Coro Infanto juvenil de la Escuela Provincial de Música N°5030, el Coro Municipal Voces del Alma de G. Baigorria y el Taller Orquesta de Niños y Adolescentes de la Mutual de AMR. Vie 3 de oct, 19.30 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Liliana Herrero y Susy Shock. Vie 26 de sept, a las 21 h
Gustavo Telesmanich Grupo. Vie 3 de oct, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario interpreta a los grandes maestros con dirección de Luis Belforte. Concierto con piezas de Haydn y Tchaikovsky. Jue 25 de sept, a las 20 h (Entradas gratuitas podrán retirarse desde el mar 23 n)
This is Michael. Vie 10 de oct, a las 21 h
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2015). Mar 28 oct, 20.30h
METROPOLITANO
Junín 501
Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h
Un poco de ruido. Vie 10 de oct, a las 21 h
Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h
Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Vale con Bigote. La chispa, el desparpajo y ese equilibrio entre la alegría y el sarcasmo con que abordan la convivencia y la modernidad de las situaciones cotidianas de cualquier pareja. Jue 25 de sept, a las 21.30 h
CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Astronautas. Año 2618, Sudamérica ha consolidado su supremacía y se lanza a la aventura espacial. Vie 26 de sept, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
La viuda alegre. Franz Lehár. Una rica viuda se ve envuelta en un plan para casarse con un reconocido militar. Sin embargo, su relación se complica por malentendidos y juegos de seducción. Jue 23 y sáb 25 de oct, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Un padre, militar del ejército argentino de la época de la Conquista del desierto, se traslada con su mujer y sus tres hijas a las tierras del exterminio patagónico. Los dom de sept, a las 20 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Muerde. Thriller casi policial con Luciano Cáceres. Dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Sáb 27 de sept, 21.30 h
LA ESCALERA
9 de Julio 324
Asuntos ocultos. Un misterio familiar. Una herencia. Un pasado que no descansa. El tablero está listo… Los dom de sept, a las 20 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
Encontrarte sin querer encontrarte. Es el año 2020, Pablo y Marisol se encontraron y necesitan conocerse. Deciden pasar juntos el aislamiento por Covid. Dramaturgia y dir: Mecha Nuñez. Sáb 27 de sept, a las 21 h
Remake. Carlos, un hombre obsesionado con la televisión, secuestra a Marcelo, el presidente de un canal, para reclamarle que solucione aspectos que considera imperdonables sobre la programación. Y sobre algunas cosas más. Dir: Sergio Luccione. Los dom de sept, a las 20 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Cenizas en las manos. Dos sepultureros viven y trabajan al borde de una fosa de donde sale una mujer que llegó viva a su propio entierro. Dir: Fran Alonso. Los jue de sept, a las 20.30 h
Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer l’ América. Dir: Rody Bertol. Los vie de sept, a las 21 h
Presidente Schreber. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre la realidad y sus delirios. Dramaturgia y dir: Hugo Cardozo. Los sáb de sept, a las 21 h
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de sept, a las 20 h
MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Karak. Obra que articula música, teatro y danza, y desarrolla una historia siguiendo un guión con personajes y una trama que presentan un diverso repertorio de ideas y conceptos. Dir: Manuel Noste. Vie 26 de sept, a las 21 h
PUERTA NARANJA
San Luis 744
Ojo al Piojo con los sábados. La murga rosarina Ojo al Piojo presenta un ciclo que combina música en vivo y humor. (Entradas: 3415553238). Vie 26 de sept, a las 21 h
SALA AMIGOS DEL ARTE
3 de Febrero 755
Barrio tesis. En una esquina cualquiera del Conurbano, tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. Sáb 27 de sept, a las 21 h
SALA TANDAVA
9 de Julio 754
El último artífice. 𝖣𝗂𝗋𝗂𝗀𝗂𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝖱𝗈𝖻𝖾𝗋𝗍𝗈 𝖫𝖺𝗍𝗍𝗎𝖼𝖺. U𝗇 𝖺𝗇𝖼𝗂𝖺𝗇𝗈 𝗁𝖾𝗆𝗂𝗉𝗅é𝗃𝗂𝖼𝗈 𝖽𝖾𝖼𝗂𝖽𝖾 𝖾𝗑𝗂𝗆𝗂𝗋𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝗎 𝗅𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾 𝗌𝗂𝗍𝗎𝖺𝖼𝗂ó𝗇. Los vie del sept, a las 21 h
Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Todo terminará para Navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Texto, dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Los vie de sept, a las 21 h
Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h