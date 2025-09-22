La papelera Celulosa Argentina, la mayor del país, con 90 años de trayectoria, pero que se encuentra virtualmente paralizada y al borde a la quiebra, fue vendida al valor simbólico de 1 dólar al empresario Esteban Nofal. El comprador tiene que afrontar una deuda de 128 millones de dólares que se encuentra en concurso de acreedores y, a raíz de esta situación, Celulosa se presentó hace 20 días en quiebra.

Nofal es dueño de la financiera CIMA Investments e hijo de Luis Benjamín Nofal, cofundador de Torneos y Competencias. La quiebra fue solicitada por la firma Tecmaco, por una deuda de 17 millones de pesos por cheques rechazados y la situación de la compra se realizó por un valor simbólico dado los pasivos que debe afrontar.

Así, Nofal adquirió se quedó con 452,6 millones de acciones clase B, lo que equivale al 45,5 por ciento del capital social de la empresa, que cotiza en Bolsa. De esta manera, el control de la compañía deja de estar en manos del fondo Tapebicuá, integrado por José Urtubey, Douglas Albrecht y Juan Collado, entre otros accionistas.

Como consecuencia del cambio de control, el comprador está obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones en circulación, dirigida a los inversores minoritarios, según se informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Desde fines de julio, Celulosa tiene sus plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires) paralizadas, realizando únicamente tareas de mantenimiento mínimas. La empresa explicó que esta situación se debe al “marcado deterioro del capital de trabajo”.

Sus últimos resultados financieros, al 31 de mayo, registraron una pérdida semestral de 172.634 millones de pesos, en contraste con la ganancia de 37.831 millones del mismo periodo del año anterior. La estrategia futura busca adaptar la oferta de productos a menores volúmenes de venta y reforzar las exportaciones.