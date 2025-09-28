La literatura, el cine y la cultura en general le deben tanto a la Ilíada y a la Odisea como a la Biblia, en tanto inagotables fuentes de mitos e historias antiguas, en torno a los orígenes, ritos y costumbres de las sociedades surgidas del Mediterráneo oriental, entre los siglos X y VIII -y siguientes, hasta el II, para el caso de la Biblia- antes de la era común. Son recuperaciones, acumulaciones y reconstrucciones de restos y fragmentos provenientes del mismo origen, la mitología mesopotámica, casi perdidos; hablamos de obras de anónimo o incierto autor (Homero, para el caso de las dos primeras mencionadas). En particular, el llamado Antiguo Testamento, “primera parte” de la Biblia cristiana -también relacionado con la Torá, parte del Tanakh, la biblia hebrea-, es el núcleo vivo de El libro de todos los libros, una de las últimas obras que publicó en vida Roberto Calasso (1941-2021), editor, ensayista y políglota que comandó, como presidente y director literario, Adelphi, editorial milanesa con seis décadas de vida y en la que Calasso participó desde su fundación, siendo un joven veinteañero. Aun con sus críticos y detractores, Adelphi, de reconocida excelencia en su catálogo, entre otras cosas, recuperó y lanzó al ruedo a escritores de Mitteleuropa, como Sándor Márai y Joseph Roth y a Nietzsche, revisado y expurgado de anteriores intervenciones editoriales, con una veintena de volúmenes de Obras, en el marco de un catálogo con cientos de títulos, repleto de perlas y joyas: Georges Simenon, Leonardo Sciascia, Milan Kundera, Vladimir Nabokov y Jorge Luis Borges.

En El libro de todos los libros -recientemente publicado por Anagrama, con traducción de Pilar González Rodríguez-, Roberto Calasso revisita el Antiguo Testamento y lo relaciona con su amplia erudición, transformando un texto religioso en un “nodo” que conecta y cruza al Génesis y al Mesías con Sigmund Freud y Franz Kafka, y numerosos libros y temas relacionados, que incluyen el presente siglo XXI en el que fue escrito, sea por alusión oblicua o indirecta, sea por alguna sutil, leve resonancia. Son un conjunto de conocidas historias, narraciones en verdad, que el escritor italiano despliega de manera tan elegante como precisa, documentada y reflexionada, analizada, ofreciendo así una amplia vía de repaso por conocidos mitos y teologías: ritos y pasiones, celestes y terrestres, divinas y profanas (humanas), entre lo literario y ensayístico, con mayor énfasis en lo primero. Sea la Grecia antigua o Charles Baudelaire, el tercer milenio con sus “caóticas redes” y archivos digitales, o los mitos y ritos hindúes, Calasso los re-crea a todos, nos los narra nuevamente, en amplia panorámica, con prosa virtuosa, como parte de un único proyecto de escritura.

GENEALOGÍAS Y LITERATURAS

Desde el comienzo, El libro de todos los libros trae etimologías, orígenes, caminos y bifurcaciones de las palabras, entre historias santas. Así comienza su primer capítulo, “La Torá en el cielo”: “Novecientas setenta y cuatro generaciones antes de que el mundo fuera creado, fue escrita la Torá. ¿Cómo? Con fuego negro sobre fuego blanco. Era la hija única de Yahvé. El padre quiso que viviera en tierra extranjera”. Es, aún, un tiempo de pre-Creación divina: “En la soledad que precede a la Creación, Yahvé fue asistido solo por su hija. Era la Torá, y era la Jojmá, la Sabiduría. Ella era la consejera, pero también trabajaba como artífice: calculaba las medidas, se encargaba de sellar las aguas, trazaba límites de arena, soldaba las junturas de los cielos. Y a veces era el plan desplegado de la Creación. Entonces Yahvé la contemplaba en silencio”. Creada la tierra, la Sabiduría la cubriría como una nube, mientras dios establecía su tienda en los cielos, con trono y “columna de nube”, dos elementos que “reaparecerían un día, cuando Moisés, ante los estupefactos judíos, se retiró a la ‘Tienda del Encuentro’ e inmediatamente después una columna de nube cubrió la entrada. Así quiso hablar Yahvé con Moisés, ‘cara a cara, como habla un hombre con su vecino’. La Sabiduría, en cambio, pasaba del interior de la tienda al interior de la columna de nube. Fue el primer paso, el comienzo de un viaje incesante. A partir de entonces, la Sabiduría visitó todos los rincones del cosmos”.

Otro capítulo narra el encuentro -como designio divino y no muy conocido, a partir de unas asnas extraviadas durante un pastoreo, que tendrán que salir a buscarse- entre Saúl y Samuel, el primero, a ser designado por el segundo como futuro y primer rey de los judíos. Y otro, el enfrentamiento de Saúl con David, una historia que aprovecha Calasso para explicar la “figura” del elegido: “Los elegidos nunca son los que solo acumulan méritos. Si así fuera, el mundo sería una interminable y tediosa lección moral. Con su obsesiva concentración en lo que implica ser elegido, la Biblia desprende una altísima tensión novelesca. El elegido es el que hace avanzar las historias, y la historia”. Y agrega: “Pero esto no garantiza que los elegidos hagan siempre el bien ni tampoco que se alíen entre ellos. Saúl y David fueron elegidos, pero Saúl intentó durante mucho tiempo y de varias maneras matar a David. Y al mismo tiempo se sentía irresistiblemente atraído por él”. Calasso lee y relee, observa con atención y escruta en otros “niveles” -entrelíneas, los silencios y omisiones, las diferentes versiones de los Libros- e imagina: aventura conexiones e interpretaciones, subraya y destaca, propone hipótesis.

Como segundo rey del antiguo Israel, Calasso señala que David -quien también se cruzará, buscando ganado perdido, con Samuel, recibiendo, también, su vaticinio- gobernó cuarenta años “angustiosos y gloriosos. El tormento superaba la gloria. A cada lucha contra los filisteos le seguía otra. No había tregua. Cada victoria era una pausa entre enfrentamientos sucesivos”. Así, las historias se suceden, aquí y allí, con su destaque literario. Como el Libro del Cantar de los Cantares, por sus peculiaridades: “Una maravilla radica en el hecho de que, desde las primeras palabras, no se puede saber con certeza quién habla. ‘Tus pechos [mastoí, ubera] son más dulces que el vino’ leemos en la Septuaginta y en la Vulgata. Y se piensa inmediatamente en el Amado que habla a la Amada. Pero hay quienes creen que esas palabras son de la Amada y van dirigidas al Amado. Entonces los ‘pechos’ se convierten en ‘dulzuras’, ‘dolcezze’, según Garbini, o en ‘caricias’, ‘carezze’, según Ceronetti. O en un genérico ‘loving’, según Alter”. A lo que suma: “También hay total desacuerdo sobre el número de voces. Se va desde dos (el Amado y la Amada, o Salomón y la Sulamita) a muchas, divididas en varios grupos: mujeres del harén, pastores de Sulam, hermanos de la Sulamita, muchachas de Jerusalén. En varios momentos no se sabe si quien habla es Salomón o la Sulamita. O dónde intervienen los diversos grupos. Es una amalgama prodigiosa, fascinante, que corresponde a la movilidad y supone -como toda Biblia- una laboriosa compilación. El resultado es una forma que antes no existía y que, tal vez, nunca se habría logrado intencionalmente”. Siguiendo a Goethe, Calasso suma al Cantar, el Libro de Ruth, este de lacónico contenido, nada exuberante. Y pregunta, para responder de inmediato: “¿por qué asociar esos dos libros, en apariencia tan distantes? Porque hablaban solo de eros: uno, el Cantar, diciéndolo todo y manifestando el prodigio por el cual la metáfora puede asimilarse a la letra, hasta volverse intercambiable con ella (lo opuesto a lo que tanto los alegoristas judíos como los cristianos habían hecho durante siglos con el propio Cantar); el otro, el Libro de Ruth, callándolo todo”. Otra distinción literaria sin parangón- de tono y estilo se puede apreciar en el Génesis: “resuena un nuevo timbre, una manera de hablar que no tiene parentesco cercano con ninguna otra historia del nacimiento del mundo”.

Cuenta Calasso: “Tras la muerte de Salomón, y después del cisma que dividió a los hijos de Israel en dos reinos -Judá e Israel- todo tendía a repetirse. La guerra era incesante: ‘Hubo guerra entre Asa y Basá, rey de Israel, durante todos los días de su vida’. Y, como un péndulo, la infamia y el exterminio pasaban de un campo a otro”. Y algo más adelante: “Pasaron diez generaciones de Adán a Noé, y degeneraron. Otras diez pasaron de Noé a Abraham y degeneraron. Degenerar era un rasgo primario de las generaciones. Yahvé no había creado un mundo basado en el equilibro. La tendencia natural del mundo era a peor. Pero con alguna que otra sacudida, si alguien era elegido y Yahvé se convertía en su ‘escudo’ para que el mundo pudiera continuar”.

El diluvio y el arca, los orígenes del rito sacrificial y sus cambios (respecto a la sangre) con el correr del tiempo, Job y el sacrificio del primogénito que exigía dios-Yahvé (las “primicias”), la expulsión de los judíos de Egipto, el descubrimiento de Noé del vino (y la ebriedad), el Templo de Jerusalén y su destrucción, y el estudio (textual) en su reemplazo, el episodio del árbol de la sabiduría en el Paraíso, con la serpiente, Adán y Eva, la (malograda) Torre Babel, son algunas de las narraciones que aparecen, junto a varios “enigmas teológicos” y discusiones, versiones/explicaciones, tanto desde la religión como desde la filosofía, componiendo un particular ensayo literario.

TODAS LAS NARRACIONES

Esta seguidilla de guerras e imperios, generaciones y personalidades, de linajes de poder religioso, económico y político, provenientes del fondo de la historia (escrita), es lo que fascina y convoca a Roberto Calasso: cómo quedaron plasmados los dilemas del ser humano en los textos. Así, el Yahvé del Antiguo Testamento, en todo su pensar y decir y accionar tan humanos, demasiado humanos -con caprichos, enojos y resentimientos, iras y venganzas-, también concitó la atención de Harold Bloom, profesor y crítico-esteticista literario (y antimarxista y antifeminista), en su Jesús y Yahvé. Los nombres divinos (2006). Pero mientras Bloom explora y reflexiona en términos comparativo-textuales y cuasi-teológicos, Calasso, por su parte, como ya fue dicho, prioriza la narratividad, el “volver a contar”, y las múltiples reconstrucciones, conexiones y comparaciones que halle posible hacer. Sostiene Calasso en El libro de todos los libros: “El pasado es accesible a través del estudio, es decir, a través del conocimiento de las fuentes, o sea, de sus huellas, no mnemónicas, pero sí tangibles (huesos, estatuas, escrituras). O también -y es la única posibilidad alternativa- mediante narraciones míticas, es decir, mediante narraciones que no se pueden situar en una línea temporal”. Ejemplifica: “Darwin, con The Descent of Man, y Freud, con Tótem y tabú, inventaron un híbrido entre las dos posibilidades. Sus teorías antropológicas, y también sus narraciones, fueron pronto desmentidas y abandonadas. Pero la forma del híbrido se mantuvo intacta y, de hecho, se desarrolló ampliamente durante todo el siglo XX, asumiendo muchas formas diferentes”.

En otro libro suyo, Las bodas de Cadmo y Harmonía, Calasso retorna a las fuentes griegas (con una larguísima lista de obras clásicas que se citan, alusiva y textualmente, de Heródoto, Virgilio, Platón, Plutarco, Plinio, Isócrates, Higinio, Esquilo, Sófocles y Licofrón, entre otras), utilizando una sencilla pregunta que repite a lo largo del libro, como motor narrativo: “¿cómo empezó todo?”. Acaso en otro volumen suyo, Memè Scianca, de corte autobiográfico, se indiquen los orígenes de esta relectura-reescritura “total”, de deseos ampliamente abarcativos y conectivos que pudo imprimir Calasso a sus libros, más allá del tema, o tono, o enfoque específico. Esto escribió sobre la biblioteca familiar, en particular los volúmenes de su padre, jurista y profesor de Derecho: “En verdad solo empecé a leer los libros de mi padre muchos años después de su muerte, pero algunos pasajes estaban en mí desde los tiempos de aquellos paseos de infancia. Algunas expresiones, como negocio jurídico, se presentaban como bloques misteriosos y elusivos. Otras, como glosadores, en cambio, me resultaban atractivas. Nada sabía de ellos, salvo que glosadores significaba ‘comentar algo’. Esta idea de un escrito que nace de otro escrito, lo reelabora, le agrega algo que antes no estaba, me parecía interesante”.

Provenientes de su propio pasado, estos son entonces los elementos de la constelación calassiana: formativas lecturas de infancia y educativas que perviven en la memoria; vivo interés por los ritos y mitos de la historia; estudios y cultivo de la cita y el fragmento textual; voluntad de recorrer y re-crear, de volver a narrar, en torno a obras fundantes, civilizatorias -con crisis y encrucijadas-, de la condición humana.

En una entrevista publicada en 2018 en Magazine, realizada por Antonio Lozano, Calasso contestó a la pregunta sobre su pasión por los mitos. Dijo que esta nació “con la atracción por ciertas historias con las que entro en contacto de niño, extraídas por ejemplo de La Odisea o La Ilíada. Tuve la fortuna de ir a un instituto en el que las materias de griego y latín se tomaban en serio. Sólo después fui consciente de hasta qué extremo los mitos forman parte de lo que somos, de nuestra sustancia. La vida de uno puede variar mucho dependiendo de si se repara o no en ello”. Explicando su alta valoración de la historia y los relatos: “Los mitos son una forma particular de conocimiento. El conocimiento no está sólo formado por conceptos y fórmulas, sino por imágenes y relatos. Los necesitamos porque los conceptos por sí solos no nos bastan para entender las cosas. Los relatos nos acompañan y nos explican desde los orígenes”.