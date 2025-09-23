La investigación por el robo a un tren cargado con granos en Villa Gobernador Gálvez derivó en una serie de allanamientos en Rosario, donde la Policía Federal detuvo a dos personas e incautó 60 toneladas de maíz. Los operativos fueron ordenados por el fiscal Carlos Covani y se realizaron el pasado sábado.

Según informó la fuerza, el episodio que originó la causa ocurrió el 8 de septiembre, cuando una formación ferroviaria que transportaba semillas y productos agropecuarios ingresó a la zona de Villa La Tablita. El maquinista detuvo la marcha por supuestos problemas técnicos, momento en que un grupo de sospechosos cortó los frenos y forzó las boquillas, provocando la descarga de los cereales.

Testigos señalaron que luego mujeres y niños del lugar comenzaron a juntar en bolsas parte del maíz arrojado, lo que encendió las alarmas sobre un mecanismo más amplio de sustracción y distribución ilegal. La PFA estableció que detrás del hecho funcionaba una organización dedicada a comercializar el cereal en el mercado negro.

Las pesquisas permitieron identificar un inmueble destinado al acopio de los granos sustraídos, además de otros dos domicilios vinculados a la estructura delictiva. En esos lugares se concretaron los procedimientos que derivaron en las detenciones y en la incautación de la carga.

Durante los allanamientos, los agentes federales secuestraron 60 toneladas de maíz, tres escopetas, cinco carabinas, dos pistolas semiautomáticas, un revólver, un pistolón y una gran cantidad de municiones. También hallaron dos vehículos, siete celulares y documentación relevante para la causa.

Además, se incautaron importantes sumas de dinero: 11.377.075 pesos, 4.900 dólares y 1.772 reales. La causa continúa en curso con tres personas más notificadas y bajo investigación, mientras se busca determinar el alcance total de la red ilícita.