La 69ª entrega del Balón de Oro, una edición muy especial por tratarse de la primera vez en la que las categorías femeninas y masculinas fueron las mismas, se celebró este lunes en el Théâtre du Châtelet de París y coronó con sus máximos galardones a Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé. Mientras que el francés, campeón de la Champions con el París Saint-Germain, se impuso sobre fuertes candidatos como Lamine Yamal o su compañero Vitinha, la destacada volante española fue reconocida como la mejor jugadora del mundo por tercera vez consecutiva y marcó un nuevo récord en la historia de la premiación.

Cuando Lamine Yamal subió a recibir el Trofeo Kopa al mejor jugador sub21, en la categoría que abrió la ceremonia de la revista France Football y que él alzaba por segundo año seguido, entregó unas pocas palabras y las especulaciones empezaron entonces a crecer: ¿sería que el mediocampista español, uno de los grandes candidatos al Balón de Oro este año, no lo recibiría? ¿O acaso quizás se llevaría esa estatuilla y también la ansiada pelota dorada? “A lo mejor te vemos más tarde“, le dijo Ruud Gullit , exfutbolista neerlandés y ganador del honor en 1987, uno de los presentadores de la ceremonia, profundizando el suspenso. ”A lo mejor“, contestó Yamal.

El misterio se terminó cuando fue Dembelé, finalmente, el nombre revelado por el astro brasileño Ronaldinho como ganador del Balón de Oro masculino de este 2025. “Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es excepcional porque lo ganan grandes leyendas del fútbol. He trabajado duro para poder ganar esta primera Champions, la Liga y la Copa con el PSG. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial, estoy muy feliz y convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este“, expresó el jugador de 28 años. Dembelé también le agradeció a su familia, a su club, a sus equipos anteriores y a la Selección francesa y luego se conmovió al dedicarle el premio a su madre, quien fue invitada a subir al escenario a abrazar a su hijo en un lindo momento que dejó la noche en el Théâtre du Châtelet.

Las luces iluminaron a Aitana Bonmatí en el instante en el que su compatriota Andrés Iniesta anunciaba que era reconocida por tercera vez consecutiva como la mejor futbolista del mundo. La leyenda del Barcelona, que este año quedó a las puertas de las máximas coronaciones tanto con España en la Eurocopa como junto a su club en la Champions League al caer en ambas finales, pareció ser la única sorprendida. “Mi tercera vez consecutiva aquí. No sé muy bien qué decir”, comenzó su discurso la notable jugadora, quien destacó a las otras 29 candidatas al galardón: "Podría haber sido de cualquiera de vosotras, si pudiera compartirlo lo haría porque ha sido un año con un gran nivel". También celebró a los organizadores de la ceremonia: “Gracias por mejorar y mejorar. Es el primer año con los mismos premios para el femenino y el masculino y se agradece: la igualdad es algo que venimos demandando hace tiempo y hoy hemos conseguido que siga adelante“.

“Nunca pensé, cuando era niña, que iba a alcanzar esto -agregó Bonmatí-. Siempre digo que somos más que futbolistas: lideramos a través del ejemplo para que las nuevas generaciones puedan soñar con ser jugadoras… ¡No dejen de soñar!“. Su emotivo mensaje parecía calar hondo en las jóvenes estrellas de la disciplina, tal es el caso de su compatriota Vicky López, quien tenía diez años cuando Bonmatí debutó en el Barcelona y esta noche fue la ganadora del Trofeo Kopa a la mejor jugadora Sub 21.

Las celebraciones por la coronación de Inglaterra como seleccionado campeón de la Eurocopa femenina, hace dos meses en Suiza, parecieron continuar en la gala parisina con tres reconocimientos a importantes protagonistas de aquel bicampeonato: Hannah Hampton, jugadora del Chelsea, ganó el Trofeo Yashin que premia a la mejor arquera de la última temporada, mientras que la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman se llevó el galardón Johan Cruyff por su labor en la dirección técnica. Además, el club inglés Arsenal, que se consagró con la Champions este año, fue elegido como el Club del Año de la rama femenina.

Mientras que los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister no lograron quedar entre los diez futbolistas más votados para llevarse el Balón de Oro -finalizaron 20º y 22º, respectivamente-, Emiliano “Dibu” Martínez palpitó hasta último momento el suspenso por el Trofeo Yashin, que finalmente reconoció este año a Gianluigi Donnarumma, del PSG, como el mejor arquero del mundo.

El París Saint-Germain, justamente, terminó la noche como la institución más laureada del fútbol tras ser elegido Club del Año en la rama masculina: el galardón fue presentado por el exjugador argentino Javier Pastore y el artista francés DJ Snake, quien llevó un pin con la bandera de Palestina sobre la solapa de su traje durante su presencia en la ceremonia.

Luis Enrique recibió su premio en diferido. (EFE)



Luis Enrique, quien no pudo asistir a la ceremonia porque su PSG enfrentaba al Olympique de Marsella a esa misma hora por la Ligue 1 (perdió 1-0), fue otro de los nombres importantes de la noche. El entrenador español resultó ganador del Trofeo Johan Cruyff por su trabajo en la dirección técnica, aunque seguramente fue otro el lauro que más lo conmovió. Y es que la Fundación Xana, que creó junto a su familia en 2023 tras el fallecimiento de su hija, recibió el Premio Sócrates: la organización benéfica, que ofrece asistencia y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que sufren enfermedades graves en situación de vulnerabilidad, fue reconocida en la ceremonia por su labor social.

El Trofeo Gerd Müller, que premia a los máximos goleadores del año, lo recibieron la polaca Ewa Pajor, delantera del Barcelona, y el sueco Viktor Gyokeres, atacante del Arsenal y exjugador del Sporting de Lisboa, los nombres que completaron la lista de ganadores de la histórica noche del Balón de Oro, que por fin reconoció a los mejores futbolistas del mundo, los varones y las mujeres, por igual.



