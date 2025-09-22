El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, transita una situación inestable, por donde se la mire. Otra vez renunció su defensor, aunque al ser la Defensoría General de la Nación el organismo que interviene, rápidamente se le asignó una nueva letrada. Quien dio un paso al costado fue el defensor oficial Hernán Silva, que había sido designado la semana pasada cuanPágina/12
El protagonista de los audios de la ANDIS volvió a cambiar de defensa
Causa de las coimas: Spagnuolo, de abogado en abogado
El defensor oficial Hernán Silva, que había sido designado la semana pasada, renunció porque conoce a una de las partes, según pudo saber Página/12. El exfuncionario sigue en una situación inestable
