La francesa Gisèle Pelicot, reconocida internacionalmente por hacerle frente a su ex esposo Dominique Pelicot y a más de 50 hombres en un mega juicio por inducción involuntaria a las drogas y violaciones durante 10 años, volverá a los tribunales de Francia para poner en la cárcel al último de los acusados, un hombre que apeló la condena que recibió en diciembre.

La víctima de reiterados abusos sexuales, crímenes orquestados por su entonces marido -ahora ex pareja-, tendrá que comparecer este lunes en los tribunales de Nimes, en el sur de Francia, por tres o cuatro días.

El acusado es Husamettin D., un hombre de 44 años, obrero de oficio, quien conoció al ex marido de Gisèle en 2019 a través de un sitio web. Según explicó ante la Justicia, Dominique lo habría engañado al explicarle que su esposa prestaba su consentimiento para presuntos juegos sexuales macabros, como fingir quedarse dormida para ser violada. La otra parte lo negó rotundamente.

Durante las audiencias del histórico juicio que concluyó en X, Husamettin afirmaba no saber que estaba violando a Gisèle hasta que supuestamente notó que efectivamente estaba dormida porque roncaba. Además, aunque aseguraba que después de esta advertencia se fue de la casa apresuradamente, no consideró necesario alertar a las autoridades sobre el delito que cometía el entonces marido de la víctima.

"Nunca tuvo la intención de violar a nadie", explicó a la agencia de noticias francesa AFP el abogado del acusado, Jean-Marc Darrigade. "Él respeta completamente a Gisèle Pelicot. Está fuera de lugar que su recurso se interprete como un nuevo ataque", agregó.

El exmarido de la víctima, en prisión, comparecerá ante el tribunal como testigo. Su abogada, Béatrice Zavarro, indicó que el orquestador de los brutales crímenes sexuales mantendrá la misma postura que tiene desde el primer juicio: "Soy un violador y todos los hombres de esta sala" también.

Por su parte, la víctima expresó no endender por qué sus violaciones insisten en "negar" los hechos de forma "persistente" cuando hay videos —filmados por su ex marido—que los delatan explícitamente.

Un juicio doloroso pero histórico

En diciembre pasado, la mujer de 72 años, se condecoró como referente de la lucha de las mujeres contra la violencia patriarcal que se vislumbra en todo el mundo. Al final del juicio, que duró unos cuatro meses, su ex marido, Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión (la pena máxima en Francia) por haber pasado 10 años abusándola sistemáticamente tras dormirla con somníferos y ofrecerla como objeto sexual a otros violadores. El hombre fue declarado también culpable de capturar imágenes sexuales de su hija y de sus nueras.

El resto de los acusados enfrentan penas de entre 3 y 15 años. Muchos de ellos apelaron la resolución de la Corte. De 51 imputados, 17 apelaron, y sobre los 17, 13 abandonaron la apelación. Hoy solo 1 mantiene el recurso: Husamettin D..

Que la mayoría haya aceptado la condena es vivido como un triunfo por Stéphane Babonneau, uno de sus abogados, quien llevó adelante este juicio emblemático en Francia no solo por lo horroroso del caso sino por la cantidad exorbitante de acusados contra una sola víctima.

"Que la vergüenza cambie de bando" fue la frase de Gisèle que rodó por el mundo luego de que renunciara a enfrentar un juicio a puerta cerrada en Aviñón.