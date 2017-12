La masacre ocurrida ayer se da a un año del cuádruple homicidio que enlutó a la ciudad de Santa Fe el 24 de diciembre de 2016, cuando Marco Feruglio asesinó al padre, la hermana, la madre y la pareja de la madre de Romina Dusso, su ex esposa y madre de tres hijos. Feruglio fue condenado por los cuatro crímenes a prisión perpetua y a su ex mujer resolvió no asesinarla y le dijo claramente que no le iba a hacer nada “para que sufras”.

El fallo condenatorio contra Feruglio, de 25 años, argumentó que la matanza fue cometida “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja y madre de sus tres hijos”, según la fiscalía que lo acusó.